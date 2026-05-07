CAPA repara fuga en tubería principal; normalización del servicio tardará más de 24 horas

Luego de un intento trabajo de parte de una brigada de trabajadores de la Comisión de Agua Potable, se logró en un tiempo récord la reparación de la fuga de agua que afectaba la tubería principal que abastece del vital líquido a la ciudad.

Tras concluir los trabajos se pudo poner en marcha los equipos para reabastecer la red hidráulica, aunque tendrá que transcurrir más de 24 horas para que alcance la presión necesaria para que el agua pudiera llegar hasta las viviendas mas apartadas del centro de esta ciudad.

De acuerdo a información dada a conocer por el Gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Víctor Angulo Canto, señaló que desde a muy temprana hora, una brigada de esta dependencia se abocó a realizar los trabajos necesarios para que el tiempo paralizado los equipos de extracción de agua sea menor.

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Siguió diciendo que el problema de la red, se pudo conocer, luego de que usuarios de la colonia Francisco May, manifestaron que no les llega el agua con la suficiente presión, e incluso hasta en algunos puntos no les llegaba el vital líquido, y es por eso al realizar la revisión en la red principal, se pudo detectar la fuga de agua de manera indiscriminada.

Ante esta situación, dijo que se tuvo que solicitar el material que se necesita a oficinas centrales, y que llegaron el día de ayer, y para ello se hizo el aviso a la población sobre la suspensión del servicio este jueves por varias horas, y fue que desde en las primeras horas de este día, la brigada de trabajadores se abocaron a realizar los trabajos necesarios para poder reparar la fuga, concluyendo después de las 10 horas.