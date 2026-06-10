Lluvia provoca encharcamientos y problemas viales en colonias de Playa del Carmen

Se inundan algunas colonias de Playa del Carmen luego de un chubasco y provoca serios problemas para la circulación vehicular, principalmente para los transeúntes, los charcos de agua se reportó en la ciudad.

Un breve chubasco que cayó causó estragos a la población, los transeúntes se vieron obligados a caminar entre el agua al subir el nivel del agua.

La basura en las calles o paraderos de transporte público provocan que obstruyeran los registros pluviales.

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"No hay cultura de la ciudadanía, todos tiran su basura en la calle, y cada vez que llueve afecta a toda la población, debería el gobierno municipal poner en marcha programas de concientización para evitar mayores riesgos", opinó el ciudadano Marcelino García Luna.

"Mucha gente saca su basura en la calle, cuando los camiones no pasan y la gente que se dedica a recoger latas, rompe las bolsas y se crean tiraderos en la calle", refirió.