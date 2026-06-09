Casas prefabricadas podrían llegar a Yucatán en 5 años: cómo serían y cuánto costarían

Las casas prefabricadas podrían convertirse en una nueva alternativa de vivienda en Yucatán durante los próximos cinco años, conforme avancen las investigaciones técnicas para adaptar este modelo habitacional al clima, la humedad y las condiciones propias de la región.

Así lo dio a conocer el director de Mercadotecnia de ORVE, Jesús Sotres Velis, quien señaló que actualmente se realizan estudios para determinar qué materiales y diseños serían los más adecuados para garantizar resistencia, eficiencia energética y confort en la Península.

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El directivo destacó que Yucatán continúa consolidándose como uno de los mercados inmobiliarios más atractivos de México debido a factores como la seguridad, la estabilidad social y el interés creciente de inversionistas nacionales y extranjeros que buscan establecerse en Mérida y otros municipios del estado.

¿Cómo serían las casas prefabricadas en Yucatán?

De acuerdo con los desarrolladores, las casas prefabricadas que podrían llegar a Yucatán tendrían diseños adaptados al clima cálido y húmedo de la región. Entre las principales características que se contemplan destacan:

Ventilación natural con orientación Norte-Sur para aprovechar los cruces de viento.

Materiales resistentes a la humedad y altas temperaturas.

Sistemas de eficiencia energética para reducir el consumo eléctrico.

Construcción modular, que permitiría ampliar espacios conforme crezcan las necesidades familiares.

Menores tiempos de construcción en comparación con una vivienda tradicional.

Diseños sustentables con integración de áreas verdes.

Sotres Velis explicó que este tipo de viviendas ya funciona con éxito en estados del sur de Estados Unidos como Texas y Arizona; sin embargo, en Yucatán será necesario tropicalizar los modelos para soportar las condiciones meteorológicas de la región.

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Además, indicó que el auge inmobiliario ha provocado que en algunos segmentos la demanda de vivienda supere la oferta, por lo que nuevas alternativas podrían ayudar a ampliar las opciones habitacionales.

Precios estimados de las casas prefabricadas en Yucatán

Aunque todavía no existe un precio oficial para Yucatán, especialistas del sector inmobiliario estiman que las casas prefabricadas podrían tener costos más accesibles que una construcción convencional. Los precios variarían dependiendo del tamaño, materiales y acabados:

Modelos básicos pequeños: entre 250 mil y 500 mil pesos.

Viviendas medianas familiares: entre 600 mil y 1.2 millones de pesos.

Casas prefabricadas de lujo o sustentables: desde 1.5 millones de pesos en adelante.

Uno de los principales atractivos sería la posibilidad de construir por etapas, agregando habitaciones o espacios conforme aumente el presupuesto familiar.