Yucatán prepara el futuro de la vivienda: casas prefabricadas podrían llegar en cinco años

Las casas prefabricadas podrían convertirse en una nueva opción de vivienda en Yucatán en unos cinco años, conforme avancen las evaluaciones técnicas para adaptar este modelo al clima, los materiales y las condiciones del mercado, señaló el director de Mercadotecnia de ORVE, Jesús Sotres Velis.

Agregó que la entidad continúa consolidándose como uno de los mercados inmobiliarios más atractivos del país debido a factores como la seguridad, la estabilidad social y el creciente interés de inversionistas nacionales y extranjeros por establecerse en la región.

Explicó que el auge inmobiliario que vive Yucatán desde hace varios años ha generado una demanda constante de vivienda, impulsada principalmente por personas provenientes de otras entidades del país y del extranjero que buscan radicar en Mérida y sus alrededores.

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Actualmente la demanda supera la oferta en diversos segmentos del mercado, por lo que los desarrolladores buscan generar proyectos sostenibles y con visión de largo plazo, no solamente construir viviendas, sino crear comunidades planeadas con áreas verdes, servicios e infraestructura que permitan un crecimiento ordenado”, indicó.

Destacó que ORVE mantiene una estrategia enfocada en el desarrollo sustentable, al contar con un vivero de aproximadamente 200 hectáreas destinado a la producción y conservación de especies arbóreas utilizadas en sus proyectos inmobiliarios. Además, colabora con instituciones científicas y autoridades estatales para la preservación de especies endémicas.

Como ejemplo, mencionó que el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) les ha confiado la conservación y monitoreo de ejemplares vegetales que requieren seguimiento especializado, enviando reportes periódicos.

Diseño para Yucatán

Sotres Velis precisó que la incursión de las casas prefabricadas en Yucatán dependerá de que las investigaciones determinen cuáles son los materiales más adecuados para soportar las altas temperaturas, la humedad y las condiciones meteorológicas propias de la Península.

Indicó que, en el sur de Estados Unidos, como Texas y Arizona, este tipo de vivienda ha mostrado resultados favorables; sin embargo, en Yucatán será necesario adaptar los modelos para aprovechar factores como la ventilación natural mediante los cruces de viento Norte-Sur, eficiencia energética y costos accesibles.

“Las investigaciones avanzan favorablemente y estimamos que en cuatro o cinco años este tipo de viviendas podría convertirse en una realidad en Yucatán. La ventaja es que permitirían ampliaciones modulares de acuerdo con las necesidades de cada familia”, explicó.

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Contra fraudes

Por otra parte, consideró indispensable fortalecer la transparencia dentro del sector inmobiliario para brindar mayor certeza jurídica a los compradores.

Señaló que las desarrolladoras deben coordinarse con las autoridades estatales y organismos como el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), a fin de garantizar que los proyectos cuenten con planeación, sustentabilidad y documentos en regla

Lamentó que aún existan compañías que incurran en prácticas irregulares que afectan la confianza de inversionistas y dañan la reputación de un sector que se ha convertido en uno de los principales motores económicos de Yucatán.