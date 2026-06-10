¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este miércoles 10 de junio? Procivy alerta por lluvias fuertes HOY

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este miércoles 10 de junio se esperan lluvias de ligeras a intensas en gran parte del estado debido al paso de una Onda Tropical y la influencia de una amplia zona de Baja Presión sobre la Península de Yucatán.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones comenzarán desde la mañana con lluvias ligeras y moderadas dispersas, pero incrementarán su intensidad hacia el mediodía y durante la tarde, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

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Municipios de Yucatán donde lloverá fuerte este miércoles 10 de junio

Procivy indicó que las lluvias más fuertes e intensas iniciarán alrededor del mediodía en municipios del oriente de Yucatán, especialmente en:

Valladolid

Chichimilá

Chankom

Posteriormente, las precipitaciones avanzarán de manera gradual hacia municipios del centro y sur del estado, entre ellos:

Sotuta

Yaxcabá

Tekax

Peto

Tzucacab

Akil

Teabo

Asimismo, se prevén lluvias en Mérida y municipios aledaños durante el transcurso de la tarde.

¿A qué hora comenzará a llover en Mérida y el interior del estado?

Según el reporte de Protección Civil Yucatán, durante la mañana predominarán lluvias ligeras y moderadas aisladas en diferentes zonas del estado. No obstante, las condiciones comenzarán a cambiar conforme avance el día.

Será después del mediodía cuando las lluvias aumenten de intensidad, principalmente en municipios del oriente, centro y sur de Yucatán, para posteriormente extenderse hacia Mérida y localidades cercanas durante la tarde.

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Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posibles encharcamientos en calles y carreteras, por lo que se recomienda tomar precauciones al conducir o realizar actividades al aire libre.

Temperaturas y ambiente en Yucatán este miércoles

A pesar del pronóstico de lluvias, el ambiente continuará caluroso en gran parte de Yucatán este miércoles 10 de junio. De acuerdo con Procivy, las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 32 grados Celsius en el oriente del estado.

En municipios del centro, sur y poniente, el termómetro podría alcanzar entre 32 y 34 grados Celsius, mientras que en la zona costera se esperan temperaturas ligeramente menores, de entre 29 y 31 grados.

Durante el amanecer, las temperaturas mínimas estarán entre los 23 y 26 grados Celsius, generando un ambiente cálido desde las primeras horas del día.

Alertan por fuertes vientos y oleaje en la costa de Yucatán

Procivy también informó que el viento predominará del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora, aunque podrían registrarse rachas superiores a los 50 km/h en zonas costeras y durante las lluvias intensas.

Además, el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2 metros de altura, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones menores y actividades marítimas.

Recomendaciones ante las lluvias en Yucatán

Ante el pronóstico de lluvias fuertes, Protección Civil recomienda:

Evitar tirar basura en calles y alcantarillas

Manejar con precaución durante tormentas eléctricas

No refugiarse bajo árboles o postes

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Extremar precauciones en zonas inundables

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse pendiente de los avisos meteorológicos y reportes oficiales durante las próximas horas.