Alertan por 72 horas de lluvias en Yucatán a partir de este miércoles 10 de junio

Yucatán enfrentará un periodo de 72 horas de lluvias intensas a partir de este miércoles 10 y hasta el viernes 12 de junio, debido al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y la influencia de una amplia zona de baja presión que favorecerá el desarrollo de nubosidad y tormentas sobre la región.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se espera un incremento significativo en la intensidad de las precipitaciones en gran parte del estado, principalmente en municipios del oriente y centro de Yucatán, donde podrían registrarse acumulados puntuales superiores a los 100 milímetros.

Noticia Destacada ¿Ciclón Tropical cerca de Yucatán? Depresión Tropical 3-E podría dejar efectos en la Península, alerta Procivy

En tanto, para la zona poniente se prevén lluvias de fuerte a muy fuerte intensidad, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posibles encharcamientos en calles y carreteras.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones derivadas de las condiciones climáticas, especialmente por reducción de visibilidad en carreteras, inundaciones temporales y complicaciones viales en zonas urbanas.

Noticia Destacada ¿Qué es el Giro Centroamericano y cómo afectará a Yucatán? Esto es lo que debes saber ante las próximas lluvias

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra evitar cruzar calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, conducir con precaución durante las lluvias y mantenerse informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y autoridades meteorológicas.

El pronóstico indica que las lluvias podrían presentarse de manera intermitente durante los próximos tres días, por lo que se pide a la ciudadanía extremar precauciones, especialmente en municipios con antecedentes de acumulación de agua y afectaciones durante la temporada de ciclones y tormentas tropicales.