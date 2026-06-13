Histórica baja en consumo de alcohol adolescente en Quintana Roo, pero crece uso de drogas

La estadística de consumo de alcohol en adolescentes de Quintana Roo registró una disminución histórica durante el último año, al pasar de 39.8% al 33.9%; sin embargo, las autoridades sanitarias alertaron que este descenso se vio opacado porque los menores ahora compensan esa adicción con la ingesta de otras sustancias y estupefacientes.

Francisco Boneta, titular de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones, señaló que si bien la baja en el indicador es uno de los avances más relevantes en materia de prevención, el panorama actual resulta complejo ante el repunte de otras conductas adictivas en la entidad.

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“Es alentador porque evidencia que disminuyó el consumo de alcohol, lo que significa que las labores de prevención están dando resultado, pero preocupa porque los jóvenes lo están compensando con otras sustancias”, consideró el funcionario, al calificar este decremento como un hecho inédito derivado de los esfuerzos de atención integral.

Esta tendencia de sustitución impacta directamente en los centros de ayuda, donde el coordinador de Alcohólicos Anónimos en el estado, Darío Perera, confirmó que actualmente reciben a pacientes de entre 15 y 24 años de edad que enfrentan un doble estigma; es decir, alcoholismo y drogadicción simultánea.

Mencionó que, si bien la mayoría de los escolares inicia con la ingesta de cerveza o licor, el uso de narcóticos ilícitos cobró mayor relevancia entre este sector de la población durante los últimos meses, especialmente en la zona norte de la entidad.

La problemática de la dependencia combinada se concentra principalmente en los municipios de Tulum, Playa del Carmen y Cozumel, lugares en los que las dinámicas sociales y económicas favorecen una mayor exposición a los psicotrópicos desde edades tempranas.

Perera resaltó que el uso de drogas dificulta severamente los procesos de recuperación en las agrupaciones civiles, ya que sólo un 10 por ciento de los integrantes que buscan apoyo logran permanecer y adoptar de manera constante los programas de rehabilitación.