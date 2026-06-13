Ataque a agentes de la Fiscalía desata fuerte operativo en Playa del Carmen; hay dos detenidos

Dos personas detenidas y dos motocicletas aseguradas fue el saldo tras registrarse una agresión en contra de agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo, luego de una investigación en el asentamiento irregular Las Torres, de esta ciudad de Playa del Carmen, lo que ameritó un fuerte despliegue policial para garantizar la seguridad.

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De acuerdo con fuentes extraoficiales, los agentes de la Fiscalía fueron agredidos cuando realizaban una indagatoria; esto provocó la movilización policial que causó asombro entre los vecinos. Conforme a los primeros datos preliminares, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se concentraron en el lugar para brindar mayor protección a los agentes ministeriales.

En un principio, algunos habitantes comentaron en redes sociales que había una balacera en la colonia; sin embargo, minutos más tarde trascendió que no se registró ningún enfrentamiento criminal, sino que se trataba de una diligencia de investigación.

Cabe mencionar que los invasores le pusieron por nombre Las Torres a la colonia irregular ubicada dentro del polígono Ejidal porque los terrenos son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde están cimentadas las torres de alta tensión que abastecen de suministro de electricidad a esta ciudad de Playa del Carmen.

Durante las investigaciones que realizaron los agentes de la Fiscalía, según testigos, se logró la captura de dos personas y el aseguramiento de dos motocicletas, luego de que los sujetos atacaran a los ministeriales, lo que derivó en el refuerzo policial en la zona.

Además del apoyo en tierra, el helicóptero del gobierno municipal de Playa del Carmen sobrevoló la zona de invasión para garantizar la seguridad del área donde se llevaban a cabo las diligencias ministeriales.

El asentamiento Las Torres es considerado una "zona caliente" y señalado como presunta madriguera de delincuentes, ya que de forma constante se reportan detonaciones en el área. Durante el altercado contra las autoridades no se registraron intercambios de disparos, aunque algunos ciudadanos afirmaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego; por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.

Vecinos de la colonia Bellavista, ubicada de forma contigua a este sector, señalaron que este asentamiento irregular suele ser utilizado como refugio por delincuentes, debido a que en ocasiones las autoridades policiales se limitan a ingresar por cuestiones de seguridad.

Tras el control de la situación por parte de las fuerzas de seguridad, los detenidos y las unidades motrices fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.

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