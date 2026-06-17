Aumenta el número de personas en situación de calle en Cozumel

El número de personas en situación de calle en Cozumel ha registrado un incremento en el último año, principalmente asociado a problemas de adicciones y salud mental, lo que ha encendido alertas entre autoridades y organizaciones civiles ante la necesidad de fortalecer la atención integral a este sector vulnerable.

De acuerdo con estimaciones municipales recientes, actualmente entre 70 y 120 personas viven en condición de calle en la isla, una cifra superior a la registrada el año anterior, cuando se contabilizaban entre 65 y 67 casos. Sin embargo, autoridades señalan que el número es variable debido a factores como la movilidad de estas personas, su ingreso temporal a centros de rehabilitación o el apoyo eventual de familiares.

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La directora del Centro de Integración Juvenil, Fabiola Ruiz Gallardo, explicó que la mayoría de los casos están relacionados con el consumo de alcohol y sustancias, así como con padecimientos mentales no atendidos, lo que complica su reintegración social.

“Es una problemática compleja, no se trata solo de falta de vivienda, sino de adicciones y temas de salud mental que requieren atención especializada”, señaló.

Las zonas donde se observa mayor concentración de personas en situación de calle son el malecón y la avenida Rafael E. Melgar, puntos donde coinciden tanto residentes como turistas, lo que ha hecho más visible esta problemática en los últimos meses.

La isla cuenta con centros para alojar a 70 personas / Antonio Blanco

“Cada vez es más común ver personas en estas condiciones en el centro. Es algo que antes no se notaba tanto y ahora es evidente”, comentó Diego Martínez, comerciante de la zona.

Organizaciones de apoyo coinciden en que el fenómeno ha crecido de manera gradual y que, en muchos casos, las personas rechazan la ayuda institucional, lo que dificulta su canalización a programas de rehabilitación o asistencia social.

“Se les ofrece apoyo, pero no todos lo aceptan. Muchos ya tienen una dependencia fuerte o problemas emocionales que requieren seguimiento constante”, explicó Berta Gómez, voluntaria en un grupo de asistencia comunitaria.

Autoridades de salud y asistencia social han subrayado la importancia de reforzar la coordinación entre instituciones para atender el problema desde distintos frentes, incluyendo prevención de adicciones, atención psicológica y programas de reintegración.

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El aumento de esta población también plantea retos en materia de seguridad, salud pública y percepción social, especialmente en zonas turísticas donde la convivencia con visitantes es constante.

Ante la creciente necesidad, se encuentra en operación el Centro de Rehabilitación y Asistencia para la Atención de las Adicciones y el Riesgo (CRAADYR) en Quintana Roo, y el CRAADYR Cozumel cuenta con una capacidad proyectada para atender de manera integral a hasta 80.

Mientras tanto, la presencia de esta población continúa siendo un reflejo de problemáticas sociales más amplias que requieren atención sostenida y coordinación entre autoridades y sociedad.