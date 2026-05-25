Detectan fentanilo en los anexos; uno de cada cuatro jóvenes internados en los centros de rehabilitación consume cristal

El cristal metanfetamina ‘está matando a nuestros campechanos’ y se ha convertido en la principal problemática de consumo de sustancias en el Estado, advirtió el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA). El organismo reveló, además, que existen reportes sobre la presencia de fentanilo en Centros de Atención a las Adicciones, conocidos popularmente como ‘anexos’.

Asimismo, alertó que el consumo de drogas representa ‘la punta del iceberg’ de problemas de salud mental que pueden derivar en conductas suicidas, particularmente entre jóvenes de 15 a 29 años.

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De acuerdo con el informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea) publicado este 2026, de las 236 personas atendidas en Centros de Tratamiento y Rehabilitación en 2024, el 25.8% (61 internos) eran consumidores de Estimulantes de Tipo Anfetamínico (ETA), grupo en el que se encuentra el cristal.

José Luis Reyes Farfán, secretario técnico del CESMA, aseguró que “Es necesario fortalecer las acciones preventivas tanto en los hogares como en las escuelas”. Destacó que la Secretaría de Educación (Seduc) cuenta ya con un protocolo oficial para la atención de conductas suicidas y situaciones relacionadas con el consumo de sustancias en los planteles, siendo Campeche el único Estado del país con una herramienta de intervención clara y coordinada ante casos de riesgo.

Explicó que, ante el consumo de drogas entre estudiantes, se debe privilegiar la justicia terapéutica y la atención integral antes que la criminalización de los adolescentes consumidores, pues en muchos casos los padres también consumen o en sus entornos existe distribución.

Respecto a las sustancias más detectadas en Campeche, detalló que predominan las legales como el alcohol y el tabaco, pero además la cocaína y principalmente el cristal metanfetamina. “El cristal está matando a nuestros campechanos”, reiteró al subrayar la urgencia de conocer con precisión las rutas de ingreso de la droga, los perfiles de quienes la consumen y las estrategias más efectivas para atender el problema.

En cuanto al fentanilo, informó que existen reportes de internos de los ‘anexos’ sobre el consumo de esta sustancia, aunque aclaró que hasta el momento no se cuenta con evidencia química oficial.

Según la Seduc, se han detectado alrededor de 170 casos relacionados con drogas en planteles de preescolar, primaria y secundaria. Ante esta situación, el protocolo contempla la intervención de las familias y la canalización de los menores a centros y clínicas especializadas en salud mental y adicciones ubicadas en Campeche, Carmen, Escárcega y Candelaria.

Aclaró que la mayoría de los menores consumidores no requieren internamiento, lo que rompe con la idea de que todos los casos deben ser tratados mediante reclusión. Por el contrario, la atención ambulatoria y el acompañamiento familiar suelen ser suficientes en muchos casos.

Finalmente, explicó que el consumo de drogas suele ocultar trastornos de salud mental más profundos entre niños y adolescentes, como la ansiedad, el déficit de atención y los trastornos afectivos, que se manifiestan mediante conductas agresivas, aislamiento, retraimiento e irritabilidad. Estas condiciones suelen desarrollarse en entornos de violencia, acoso escolar o familias que no escuchan ni validan las emociones de los jóvenes, factores que incrementan el riesgo de conductas suicidas.