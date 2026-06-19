¡Viaje gratis a la Riviera Maya! Así puedes ganar unas vacaciones todo pagado por el Día del Padre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que seis papás que cumplan años este Día del Padre podrán ganar un viaje con hospedaje, recorridos turísticos y experiencias a la Riviera Maya y Caribe Mexicano

Durante la Mañanera del Pueblo de este viernes, Sheinbaum presentó la segunda edición de “La Gran Escapada 2026”, una estrategia turística que incluye descuentos en vuelos, hospedaje y experiencias en todo el país.

Como parte de esta iniciativa, se sortearán seis paquetes para papás que cumplan años el próximo 21 de junio.

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Detalles del concurso

Los viajes son para dos personas (todo pagado: vuelo redondo, hospedaje, recorridos turísticos y experiencias).

Los ganadores se hospedarán en un hotel del Mundo Maya, visitarán zonas arqueológicas, disfrutarán playas del Caribe Mexicano y viajarán a bordo del Tren Maya.

Los ganadores disfrutarán un viaje para dos personas con hospedaje, vuelos y experiencias en el Caribe Mexicano / Liza Vera

La fecha de los viajes es abierta

Para participar, los papás interesados deberán registrarse el domingo 21 de junio a las 14:00 horas en la cuenta oficial de Instagram de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Se entregarán a los primeros seis que cumplan con los requisitos

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló la mecánica y destacó que el objetivo es “apapachar” a los papás con unas merecidas vacaciones en el sureste mexicano.

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“Tenemos un regalo para los papás, para los que cumplan años ese día a las 2 de la tarde se van a registrar en la página de Instagram de Sectur, los primeros seis tendrán un viaje redondo podrán disfrutar algún destino del Caribe Mexicano, del sureste”, dijo.

Esta acción forma parte de las actividades de “La Gran Escapada 2026”, que inició el 18 de junio y concluirá el 21 de junio, ofreciendo descuentos especiales similares al “Buen Fin” pero enfocados en el sector turístico.