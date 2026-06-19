“La Gran Escapada”: Gobierno lanza “El Buen Fin del Turismo” con más de 114 mil ofertas en México

El Gobierno de México presentó la segunda edición de “La Gran Escapada”, campaña conocida como “El Buen Fin del Turismo”, durante la conferencia mañanera de este viernes 19 de junio encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La estrategia fue presentada por Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, y Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur, quienes destacaron que la iniciativa busca impulsar el turismo interno, aumentar la derrama económica local y acercar promociones a familias mexicanas y visitantes extranjeros.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, la campaña estará activa del 18 al 21 de junio, aunque las compras y reservaciones podrán utilizarse posteriormente, lo que permitirá viajar durante distintas temporadas del año.

¿Qué es “La Gran Escapada” y qué descuentos ofrece?

“La Gran Escapada” reúne promociones en aerolíneas, hospedaje, restaurantes, transporte terrestre, centros de convenciones, balnearios, paquetes turísticos y experiencias en los 32 estados del país.

Josefina Rodríguez explicó que esta edición incluye por primera vez experiencias comunitarias, pequeños comerciantes, casas de artesanías y actividades locales, como recorridos vinculados a las luciérnagas en Tlaxcala.

La funcionaria informó que la plataforma cuenta con más de 114 mil experiencias y cupones de descuento, además de 6 mil 577 establecimientos registrados. Estas cifras representan un crecimiento frente a la edición anterior.

Noticia Destacada La Gran Escapada busca convertirse en el Buen Fin del turismo en Campeche

¿Cuál es el objetivo de “El Buen Fin del Turismo”?

La secretaria de Turismo señaló que la campaña busca reducir la estacionalidad turística y generar mayor movimiento económico en regiones, comunidades y negocios locales.

También destacó que, a diferencia de la primera edición, este año la plataforma está abierta para turistas extranjeros, en un contexto de mayor atención internacional hacia México por el Mundial 2026.

Rodríguez Zamora invitó a consumir local, elegir productos “Hecho en México” y aprovechar la campaña para conocer nuevos destinos dentro del país.

¿Qué dijo Concanaco-Servytur sobre la campaña?

Octavio de la Torre señaló que “La Gran Escapada” busca beneficiar a hoteles, restaurantes, agencias de viaje, transportistas, cocinas tradicionales, mercados, guías, turoperadores y negocios familiares vinculados al turismo.

#MañaneraDelPueblo | La titular de la @SECTUR_mx, @josefinarodzam, señaló que como parte de la celebración del #DíaDelPadre, este 21 de junio a las 14:00 horas, los primeros 6 padres que cumplan años ese día y se registren ante la @SECTUR_mx ganarán un viaje redondo por… pic.twitter.com/ofeDIJaZio — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 19, 2026

El presidente de Concanaco-Servytur detalló que las promociones incluyen descuentos promedio de 35 por ciento, facilidades de pago y meses sin intereses en distintas categorías de viaje.

También afirmó que la campaña forma parte de una estrategia para democratizar el turismo, fortalecer el consumo local y apoyar a las empresas familiares que sostienen la economía turística del país.

Con esta segunda edición, el Gobierno federal, la Secretaría de Turismo, Profeco y Concanaco-Servytur buscan consolidar “La Gran Escapada” como una plataforma nacional para viajar por México, consumir en México y generar beneficios directos en comunidades turísticas.

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