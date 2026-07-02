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Campeche / Ciudad del Carmen

Exalcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, exhibido por incumplir laudo laboral

El exalcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, enfrenta señalamientos por negarse a pagar un laudo laboral de más de dos millones de pesos, pese a propuesta de conciliación de la afectada.

Por Redacción Por Esto!

2 de jul de 2026

2 min

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Extranjadora denuncia despojo político y falta de pago en Carmen
Extranjadora denuncia despojo político y falta de pago en Carmen

Por segunda ocasión, el exalcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, es exhibido por negligencia al negarse a pagar un laudo a favor de una extrabajadora de la Comuna por más de dos millones de pesos que, pese a la reducción solicitada por la afectada, el entonces edil no acató la orden judicial.

El presidente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, exigió al Congreso del Estado que llame a comparecer al exfuncionario por la negligencia con que manejaba la Isla, así como la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam).

La extrabajadora J.D.S.L. denunció que fue despedida de manera injustificada durante la administración de Gutiérrez Lazarus, señalando que su separación obedeció a motivos políticos.

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De acuerdo con el expediente 042/2016, cuenta con sentencia a favor por más de dos millones de pesos en reparación del daño, sueldos caídos y prestaciones. El 9 de octubre de 2023 se dictó el laudo, pero el Ayuntamiento ofreció promesas de pago nunca cumplidas, argumentando que los bienes de la Comuna son inembargables o que el adeudo se cubriría con presupuestos posteriores.

El 25 de junio de 2026, la afectada presentó una propuesta de conciliación dirigida a Gutiérrez Lazarus: recibir 1 millón 700 mil pesos en tres parcialidades, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.

Medina Farfán aseguró que los incumplimientos exhiben el desempeño de la administración saliente, señalando que un servidor público debe responder por sus responsabilidades.

Sobre las condiciones financieras del Ayuntamiento de Carmen, indicó que la Isla atraviesa una etapa complicada, con disminución económica en comercios y negocios, lo que reduce la recaudación de impuestos y limita la capacidad del municipio para enfrentar compromisos financieros.

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