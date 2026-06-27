Caribe Mexicano enfrenta crisis por el sargazo: sector hotelero pide acciones urgentes antes del verano

El Consejo Hotelero del Caribe, luego de reunirse con las autoridades de la federación, propusieron gestionar nuevas rutas y recuperar asientos perdidos en mercados clave, reforzar campañas internacionales que contrarresten percepciones negativas, implementar soluciones de corto plazo para el recale masivo que afecta la experiencia del visitante y asegurar que las medidas mantengan la competitividad y protejan los miles de empleos que dependen del turismo en Quintana Roo.

Por su parte los prestadores de servicios turísticos de Playa del Carmen como: Santos Mendoza y Gabriel Morales, opinaron que a escasos días de iniciar las vacaciones de verano, el pronóstico no es favorable, debido a la cantidad de sargazo que sigue recalando en las costas, y que debido a este escenario, los pequeños hoteles operan en un 20 por ciento, y como consecuencia provocó el despido de sus colaboradores.

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El vicepresidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano al reunirse con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el Secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra donde presentó las inquietudes en Quintana Roo, ante la baja ocupación por el impacto del sargazo, acordaron lanzar un Plan Emergente para atender el sargazo, basado en cuatro puntos.

El sector hotelero quintanarroense al exponer las preocupaciones que ponen en riesgo la competitividad del destino, acordaron poner en marcha los siguientes ejes emergentes empezando con la conectividad aérea en realizar gestiones nuevas rutas y recuperar asientos perdidos en mercados clave.

Asimismo, reforzar campañas internacionales que contrarresten percepciones negativas para posicionar el marcado, atender el sargazo de inmediato e implementar soluciones de corto plazo para el recale masivo que afecta la experiencia de los visitantes.

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Ortíz Mena agregó que otro punto importante y necesario es la protección del empleo de los colaboradores hoteleros, en la que se debe asegurar medidas para mantener la competitividad y se protejan los miles de empleos que dependen del turismo en Quintana Roo.

Con estas acciones se prevé que permita evaluar avances, ajustar la estrategia y asegurar que las soluciones se implementen en campo, ya que la prioridad es actuar juntos para que el Caribe Mexicano no pierda su liderazgo mundial y se recupere la economía de todos.

Por su parte, Santos Mendoza, guía de turista, opinó que recuperar las playas antes de las vacaciones es imposible, porque sigue recalando más sargazo, ya que las barreras no han funcionado, y hay zonas donde las algas están putrefactas y los hedores impactan en los alrededores de la Quinta Avenida.

Para Gabriel Morales, también guía de turista, comentó que el problema es que las autoridades dejaron que el sargazo se acumulara al no invertir desde un inicio, esto ha provocado graves pérdidas económicas no solo a los hoteles y restaurantes, sino que a todos, luego de los despedidos de los trabajadores.