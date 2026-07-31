Recorridos de Orlando Muñoz en colonias generan críticas por presunta campaña anticipada

El ciudadano en situación de vulnerabilidad aguanta el hambre, mientras que el político se desvive por alcanzar el poder. En un abierto desafío a la legislación electoral, aspirantes a la presidencia municipal ya se adelantaron en busca de votos de confianza; tal es el caso del segundo regidor, Orlando Muñoz Gómez, quien ha emprendido una campaña anticipada en diversas colonias.

Muñoz Gómez consolidó en la función pública su estilo de vida, al aprovechar las coyunturas políticas para tejer redes de influencia y continuar cobrando del presupuesto público mediante el transfuguismo partidista.

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Tras más de dos décadas de militancia en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cabildante renunció en noviembre del 2021, luego de señalar prácticas de cerrazón e inconformarse con los procesos internos, para posteriormente incorporarse a las filas de Morena.

Su trayectoria registra diversas postulaciones y cargos públicos: fungió como consejero estatal del PRD en Quintana Roo; fue candidato a la Alcaldía en el 2012 -elección en la que obtuvo una regiduría- contendió sin éxito por una diputación local en el 2016 bajo la alianza PRD-PAN y se desempeñó como décimo regidor durante la administración de Laura Beristain Navarrete.

Asimismo, ocupó la titularidad de la Dirección de Protección Civil durante el periodo 2016-2018, al integrarse como candidato a síndico en la planilla encabezada por Cristina Torres. En el trienio posterior volvió a ocupar una regiduría, desde donde presidió la comisión de Seguridad Ciudadana y Policía Preventiva.

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De acuerdo con testimonios de ciudadanos locales, el funcionario ha mantenido un perfil alejado de la actividad emprendedora y de la generación de empleos en el sector privado, mientras construía su patrimonio personal al amparo de la administración pública.

Ante este escenario, sectores críticos señalan que sus recientes recorridos territoriales responden al objetivo de posicionarse dentro de Morena para contender por la presidencia municipal de Playa del Carmen.