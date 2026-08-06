Así dieron el último adiós a Daysi y Néstor; pareja asesinada en la carretera Bacalar-Felipe Carrillo Puerto

Familiares y amigos despidieron a Daysi Pech y Néstor Poot, jóvenes que fueron asesinados la madrugada del pasado lunes, quienes presuntamente fueron emboscados en el tramo Bacalar-Felipe Carrillo Puerto, mientras que otras cuatro personas entre las que se encuentra una niña de tres años, siguen hospitalizadas tras resultar heridas en el hecho. La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que ya se investiga para el esclarecimiento de los hechos.

El pasado martes familiares y amigos realizaron los respectivos velorios de Daysi y Néstor en sus domicilios, en la colonia Infonavit y Franscisco May, por la tarde acompañaron el cortejo fúnebre hasta el cementerio municipal nuevo en donde se sepultaron.

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El cortejo fúnebre fue conformado por grupos de motociclistas y automóviles, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal escoltaron la caravana desde su salida hasta el cementerio, realizando cierres momentáneos a la circulación para facilitar el paso y evitar algún contratiempo.

Daysi fue una reconocida nutrióloga, presidenta de la Liga de Físico Constructivismo y Fitness de Felipe Carrillo Puerto e integrante de la Asociación Estatal de Físico Constructivismo y Fitness de Quintana Roo entre las más destacadas actividades en las que dedicó su vida en los últimos años.

Néstor Poot, fue un conocido comerciante de este municipio.

La FGE dio a conocer, mediante un comunicado, que ya inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en agravio de dos personas, un varón y una mujer, así como por homicidio en grado de tentativa en perjuicio de cuatro personas lesionadas más, entre ellas una menor de edad, todos de identidad reservada.

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Mencionó que, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, realiza las diligencias de investigación correspondientes para el esclarecimiento total de estos hechos, así como para identificar, localizar y detener a quien o quienes resulten responsables, a fin de presentarlos ante la autoridad jurisdiccional para que enfrenten la acción de la justicia.

Hasta el cierre de esta edición se desconocía si la muerte de los jóvenes fue por recibir impactos de arma de fuego o si fue a consecuencia de la aparatosa volcadura que ocasionó el hecho violento.