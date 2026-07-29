Miércoles violento en Cancún: Atacan a balazos a un hombre en la Supermanzana 67

Un hombre resultó gravemente herido tras ser víctima de un ataque armado la mañana de este miércoles en la supermanzana 67 de Cancún. La agresión ocurrió a un costado del mercado El Chetumalito, donde la víctima intentó escapar de sus agresores corriendo varios metros antes de desplomarse, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la calle 3, en su cruce con la calle 36, cuando sujetos que presuntamente se desplazaban a bordo de una motocicleta interceptaron al hombre y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

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A pesar de haber recibido varios impactos de bala, la víctima logró correr con la intención de ponerse a salvo. Su recorrido terminó sobre la calle 5, a un costado del mercado El Chetumalito, donde cayó semiinconsciente debido a la gravedad de las lesiones.

Vecinos y comerciantes de la zona, alarmados por las detonaciones y al observar al hombre tendido sobre la vía pública, solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. En cuestión de minutos arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para preservar la escena, mientras paramédicos de la Cruz Roja brindaban atención prehospitalaria.

Posteriormente se confirmó que la víctima fue identificada como Jorge Alberto E.B., de 26 años de edad, quien presentaba heridas de arma de fuego en el tórax, el abdomen y, de manera preliminar, una más en el cuello.

En un principio trascendió que el joven había perdido la vida en el lugar; sin embargo, tras la valoración de los socorristas se confirmó que aún contaba con signos vitales, aunque su estado de salud era reportado como crítico. Debido a la gravedad de sus lesiones fue estabilizado y trasladado de emergencia al Hospital General para recibir atención médica especializada.

La zona permaneció acordonada durante varios minutos mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaban el levantamiento de indicios balísticos, el procesamiento de la escena y la recopilación de evidencias que permitan esclarecer la mecánica de la agresión e identificar a los responsables.

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Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para establecer el móvil del ataque. Tampoco se ha informado si la víctima había recibido amenazas previas o contaba con antecedentes relacionados con algún hecho delictivo.

El atentado generó preocupación entre vecinos y comerciantes del mercado El Chetumalito, quienes señalaron que las detonaciones causaron momentos de pánico entre las personas que se encontraban en la zona al momento del ataque. La Fiscalía continuará con las investigaciones.