Detienen a un hombre presuntamente relacionado con la desaparición de una joven en Chetumal

Un hombre identificado como José Osvaldo “N”, de 28 años, fue detenido por su probable participación en delitos contra la salud y presuntamente estaría relacionado con la desaparición de Elizabeth “N”, de 24 años, quien fue vista por última vez cuando acudió a una fiesta en un domicilio de la colonia Pacto Obrero, en el municipio de Othón P. Blanco.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la Mesa de Seguridad, José Osvaldo “N”, originario de Quintana Roo, fue detenido el 20 de octubre en las inmediaciones de dicha colonia.

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Durante la intervención, elementos de la Policía de Investigación le aseguraron 48 bolsas con marihuana, 25 con cocaína, un vehículo marca Honda y un teléfono celular.

La Fiscalía señaló que el hombre presuntamente se dedica al narcomenudeo y lo relaciona con la desaparición de la joven, quien habría acudido a una fiesta en el domicilio del investigado antes de que se perdiera contacto con ella.

José Osvaldo “N” fue vinculado a proceso por un juez de control, quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento judicial.