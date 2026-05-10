Captan a tres peatones caminando en la ciclovía del Puente Nichupté y desatan críticas

Un video captado por ciclistas que circulaban en la ciclovía del Puente Nichupté, en la zona hotelera de Cancún, generó polémica luego de mostrar a tres peatones caminando dentro del área exclusiva para bicicletas, pese a que este tramo se encuentra restringido para personas a pie.



Las imágenes, acompañadas de fotografías, comenzaron a circular principalmente en Facebook, donde usuarios criticaron el comportamiento de los peatones por considerar que pusieron en riesgo su integridad y la seguridad de quienes transitan por el puente.



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De acuerdo con lo difundido en redes sociales, los ciclistas que grabaron el material se encontraron de frente con los tres adultos caminando en el carril asignado para bicicletas, por lo que evidenciaron que estaban invadiendo una zona donde no está permitido el tránsito a pie.



Usuarios señalaron que este tipo de acciones podrían causar un accidente, ya que el puente fue diseñado para la circulación de vehículos autorizados y bicicletas en su carril correspondiente, además de que se mantiene como una vía de tránsito controlado.



En comentarios difundidos en redes, cancunenses y otros internautas señalaron que este tipo de conductas reflejan falta de educación vial y desconocimiento de las reglas, además de que podrían provocar situaciones de riesgo en una infraestructura que recientemente fue abierta a la circulación.



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Aunque hasta el momento no se ha emitido un posicionamiento oficial sobre este caso específico, las reacciones han reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la vigilancia y la señalización, así como generar mayor cultura vial para evitar incidentes en el puente.



El Puente Nichupté se ha convertido en una obra clave para mejorar la conectividad entre el centro de Cancún y la zona hotelera; sin embargo, este tipo de hechos expone que aún persiste el reto de garantizar que los usuarios respeten las restricciones de circulación para prevenir accidentes.