Nuevo accidente en Puente Nichupté de Cancún a pesar de seguridad reforzada

Aunque hay un extenso operativo de vigilancia a lo largo del Puente Nichupté, recién abierto a la circulación, siguen registrándose accidentes y otras faltas al reglamento relacionadas principalmente con un periodo de adaptación para la utilización de esta nueva vialidad.

La tarde de este lunes fue reportado un fuerte choque entre dos vehículos, por no guardar la distancia de seguridad, en el sentido de la avenida Kabah hacia la zona hotelera, metros antes de llegar a los arcos del puente.

En este caso, la persona que conducía una camioneta Jeep de color rojo, impactó la parte posterior de un automóvil Mazda color gris, el cual resultó con la cajuela destrozada. Elementos de la Policía Estatal se hicieron cargo de los trámites del accidente para el deslinde de responsabilidades.

De hecho, la vigilancia de los accesos, salidas y todo el trayecto del puente se encuentra a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, sin que se haya dado a conocer el número de policías y patrullas asignadas para esta labor.

Después de la apertura a la circulación el miércoles pasado, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal colaboraban en las labores de vigilancia, pero este lunes se confirmó que la vigilancia de toda la estructura vial se encuentra a cargo únicamente de la Policía Estatal.

Los incidentes que se han registrado en los primeros cinco días de operación de esta vialidad de 11.2 kilómetros de largo fueron relacionados con la falta de familiarización de los automovilistas y ciclistas, además del desconocimiento de los cambios en el sentido del carril reversible y la reducción de carriles en algunos tramos.

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Después de la apertura a la circulación el miércoles pasado, un primer accidente fue reportado por agentes de Tránsito, cuando el conductor de un vehículo colisionó con uno de los bolardos que delimita la ciclovía y sufrió una avería en el sistema de dirección.

Este tipo de colisiones se han registrado por no respetar el área de la ciclovía, en donde está prohibido estacionarse y a pesar de algunos conductores han terminado impactando los bolardos.

Otro incidente ocurrió el jueves pasado, cuando fue reportado un vehículo descompuesto, el cual se quedó varado a medio trayecto en el puente y con la intervención de policías de Tránsito, se determinó que la falla del motor se debió a la falta de combustible.

El pasado fin de semana se reportó una saturación vehicular por los miles de familias en sus vehículos que acudieron a pasear, principalmente en la celebración del Día de las Madres, con un recorrido por esta vialidad que conecta la avenida Kabah con el kilómetro 13.5 de la zona hotelera.

Otras situaciones han sido relacionadas con el uso de la ciclovía, en donde algunos ciclistas sufrieron caídas, además de que se detectó a varias personas que atravesaron esta zona caminando, a pesar de que está prohibido el uso peatonal.