Detienen a un hombre en la comunidad de Cobá en Tulum y un policía termina lesionado

Dos disparos al aire y un policía municipal lesionado se reportaron durante la detención de un hombre en la comunidad de Cobá. De acuerdo con la versión policial preliminar, las detonaciones fueron realizadas por agentes cuando un grupo de personas presuntamente agredía a uno de sus compañeros.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Nuevo Durango–Cobá, frente a una vivienda azul, donde elementos de la Policía de Investigación y de la Policía Municipal de Tulum detuvieron a David Jonathan “N”, de 26 años.

El reporte inicial señala que al detenido le aseguraron un arma de fuego, un cargador, un cartucho útil calibre .380 y 42 bolsitas con hierba seca de características similares a la marihuana.

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La naturaleza de la sustancia deberá confirmarse mediante los análisis correspondientes. Según la información preliminar, el hombre sería puesto a disposición del Ministerio Público por su probable participación en delitos contra la salud.

Durante la intervención, aproximadamente cinco personas, identificadas preliminarmente como familiares del detenido, habrían golpeado con palos y piedras a un integrante del grupo táctico municipal. La versión policial sostiene que otros agentes efectuaron dos disparos al aire para que liberaran a su compañero y cesara la agresión.

El policía presentó una lesión en la parte superior del hombro derecho, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir valoración médica. De acuerdo con el reporte, se expidió un certificado para documentar la lesión.