Guantes rosas en el mes de la lucha contra el cáncer de mama en Cancún

La cartelera de la función denominada “Ti” pactada para el 24 de octubre en el Polifórum Cancún está más que completa y es que aparte de los duelos entre Celex Castro en contra de Aaron Alameda y del “general” Cuellar; los guantes rosas participarán con la presentación del gran prospecto, la regiomontana Cecilia ‘La Bomba’ Rodríguez enfrentando a la excampeona mundial nayarita Asley ‘Chiquita’ González.

Ante ello, el Polifórum Cancún se convertirá en el epicentro del boxeo nacional e internacional con esta gran función que tendrá transmisión a millones de hogares a través de las pantallas de Canal 5 en sus tradicionales ‘Sábados de Box’, el exitoso serial de Box Televisa con su equipo de expertos comentaristas.

Sin duda el boxeo femenil mexicano está viviendo una gran época y luego del anuncio de la pelea entre la “barbie” y la “bonita”, Cancún no se podía quedar atrás y presentará a estas dos guerreras que se estarán presentando en el cuadrilátero caribeño ante la conocedora afición cancunense.

Y es que este agarrón en la escala súper mosca entre la clasificada mundial regiomontana Cecilia ‘La Bomba’ Rodríguez y la excampeona mundial nayarita Asley ‘Chiquita’ González, no tiene desperdicio y seguramente terminará con KO, ya que ambas peleadoras tienen un fierro en los guantes y así lo demostrarán en el ring del Polifórum Cancún.

Hay que destacar que la nacida en Monterrey mantiene un récord de 17 victorias, 1 derrota y 1 empate, con 6 nocauts, es una sólida promesa para convertirse ven campeona del mundo, por lo que esta pelea ante González será de vital importancia para las aspiraciones de la “bomba”.

Ya casi está todo listo para lo que será una noche de gala boxística en el Polifórum Cancún que tendrá además del duelo del cancunense Celex Castro, el pleito de poder a poder entre el contendiente mundialista queretano David ‘El General’ Cuéllar y el aguerrido tabasqueño Luis ‘Kiko’ Guzmán, sin dejar de mencionar la presentación del noqueador Lagunera Javid ‘Gallo Giro’ Ramírez.

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Sobre la esperada oportunidad que tendrá, el peleador cancunense invito fue su papá, Celestino Castro Chavelas, quien declaró que confía en que su hijo salga con el brazo en alto.

“La esperamos mucho y mi hijo se preparó para ella, desde que debutó como profesional mantuvo este sueño que ahora se hace realidad, por lo que estamos muy contentos toda la familia”, expresó el mánager de box y propietario del gimnasio World Champions.

Agregó que, ante ello, su hijo Celex “CCO” Castro Olivarez se mantienen en entrenamientos a marchas forzadas en el gimnasio del mánager Jay "El Panda" Nájar en el Estado de México de cara al esperado combate por el fajín internacional.

“Celex ya se prepara con su mánager “Panda” Nájar en el Estado de México, para esta pelea la cual ya esperábamos, y en la cual mi hijo va a demostrar de que está hecho”, declaró el también referee de box.

Finalmente, sobre el contrincante de su muchacho; Castro Chavelas consideró que es un gran rival, sin embargo, reconoció que confía que su hijo salga con el puño en alto.

“Es un gran rival, Aarón Alameda, que siempre va hacia delante, será una pelea dura, pero mi hijo está preparado, para lograr la victoria, ya que el esta mentalizado en ser campeón y nada ni nadie lo va a quitar de ese camino que se ha trazo, el ser campeón”, concluyó.