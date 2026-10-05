Se lleva la selección de Quintana Roo tres campeonatos en el Míster México 2026

Tres seleccionados de Quintana Roo subieron a lo máximo del pódium en el certamen nacional de fisiculturismo y Fitness Míster México 2026, después de ganar en las categorías; Wellness Clasificadas, Máster y Bikini Novatas, en el magno evento que se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Así lo dio a conocer en entrevista el presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness de Quintana Roo, Sebastián Muñoz Ruiz, quien reconoció que además de los campeonatos mencionados se lograron tres terceros lugares y un sexto sitio.

“Tuvimos una gran participación al lograr tres primeros lugares con Vanessa García, primer lugar en Wellness Clasificadas, así como Azriel Solís en categoría Master y Laura Andrea Ruiz en Bikini Novatas”, expresó el directivo.

Agregó que otros lugares destacables fueron los que logaron; Rubí Herrera, Leslie Pineda, Alkaid Fernández y Larissa Bolaz.

“Tuvimos con Rubí Herrera un sexto lugar en Body Fitness clasificadas y Body fitness Masters, Leslie Pineda, tercer lugar en Wellness Clasificadas, Alkaid Fernández tercer lugar en novatas y Larissa Bolaz con un tercer lugar en Wellness Principiantes”, destacó.

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Muñoz Ruiz, reconoció el gran trabajo de los seleccionados y el gran trabajo de preparación que realizaron para la magna competencia nacional.

“Los seleccionados y seleccionadas se esforzaron al máximo para lograr hacer un buen papel en el máximo certamen nacional, por lo que estamos muy contentos de su despeño”, expresó.

El entrevistado reconoció que se lograron los objetivos que se habían trasado y ahora cerraran con sus máximas justas deportivas; Copa Esmeralda y la Copa Caribe Internacional.

“Ahora vamos a cerrar con todo con nuestras máximas justas deportivas, la nacional que es la Copa Esmeralda y la Internacional La Copa Caribe 2026”, concluyó.

Cabe destacar que, la selección de Quintana Roo la integraron 30 atletas, en la que se destacaron Camila Granata, campeona nacional del Míster México en su categoría, quien participó en la categoría absoluto; Karla Abreu, competidora en la modalidad Bikini; Iván Amaury Gómez, ganador del Míster Quintana Roo; y Alexa Mota, representante de México rumbo al Mr. Universo Sudamericano.