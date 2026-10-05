Cierra El Calor de Cancún fase regular en casa enfrentando a la “manada” de Puebla

El Calor de Cancún se enfrentará a la “manada”, Lobos Plateados de Puebla en su madriguera el Poliforum Cancún este martes 6 y miércoles 7 de octubre, en la última serie de la Temporada 2026 de la Liga Caliente.Mx LNBP.

Cabe destacar que, los encuentros se disputarán a las 20:15 horas en el Poliforum Cancún; por lo que El Calor necesita ganar ambos compromisos y esperar una combinación de resultados para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar al Play-In Cancún.

Ante esto, la quinteta dirigida por Néstor “Che” García intentará prolongar el buen momento que mostró en su más reciente serie, al conseguir por primera ocasión en la campaña un par de triunfos consecutivos como local y barrer a los Gambusinos de Fresnillo por marcadores de 82-71 y 74-67.

Con ese resultado, El Calor llegó a una marca de 8 triunfos y 18 derrotas, por lo que para conservar posibilidades de alcanzar el Play-In deberá conseguir la barrida ante Puebla y, al mismo tiempo, esperar una combinación de resultados que será determinante para definir al último invitado a dicha fase.

El conjunto cancunense se presentará después de registrar su mejor actuación reciente en el Poliforum Cancún, donde superó en dos noches consecutivas a los Gambusinos. La primera victoria fue por 82-71 y la segunda por 74-67, con Jarell Eddie como uno de los principales referentes ofensivos en el cierre de la serie.

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Con los dos triunfos, El Calor mejoró su registro como anfitrión a 7 victorias y 7 derrotas, por lo que buscará terminar la temporada regular con saldo ganador ante su gente.

A la ofensiva, los cancunenses acumulan 2,278 puntos en 28 partidos, para un promedio de 81.4 unidades por encuentro, mientras que han permitido 2,364 puntos, equivalente a 84.4 por duelo. El objetivo será repetir la intensidad mostrada ante Fresnillo y convertir el Poliforum Cancún nuevamente en un factor a favor en una serie donde cada resultado tendrá un peso especial.

En el otro lado de la duela estará una quinteta poblana que llegará a Cancún con objetivos propios; los Lobos Plateados ocupan la parte alta de la clasificación y buscan cerrar la campaña regular con resultados que les permitan acercarse al grupo de los cuatro primeros lugares y obtener el pase directo a los Playoffs.

La escuadra dirigida por Francisco “Paco” Olmos viene de conseguir una importante barrida como visitante frente a los Correcaminos UAT Victoria, a quienes derrotó 97-75 en el primer compromiso y 90-85 en tiempo extra en el segundo. Con ello, Puebla fortaleció su posición en la parte alta de la clasificación rumbo al cierre de la campaña.

Finalmente, después de esos resultados, los Lobos llegan con 19 victorias y 9 derrotas, mostrando además una de las ofensivas más productivas del campeonato, con un promedio cercano a los 85.6 puntos por partido, mientras que su defensiva permite alrededor de 80.5 unidades por encuentro.