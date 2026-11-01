Mujer pierde la vida tras choque contra poste de CFE en la carretera federal 307

La mañana de este domingo, en plena conmemoración del Día de Muertos, la tragedia tiñó de luto las carreteras del norte de Quintana Roo tras registrarse un brutal accidente automovilístico sobre la carretera Federal 307. El fatal percance, ocurrido en el tramo con dirección de Cancún a Playa del Carmen, a la altura de la gasolinera de Punta Maroma, dejó como saldo preliminar una mujer fallecida y pérdidas materiales de gran consideración.

​De acuerdo con los primeros reportes emitidos por las autoridades de tránsito y cuerpos de emergencia, la colisión se originó cuando un vehículo particular de la marca Volkswagen Virtus transitaba a presunto exceso de velocidad. Al llegar al punto referido, la unidad impactó de manera aparatosa por alcance a un segundo automóvil que circulaba en la misma dirección y carril.

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​La violencia del golpe provocó que el conductor del vehículo afectado perdiera por completo el control de la dirección.

Fuera de control, la unidad abandonó drásticamente la cinta asfáltica y terminó su carrera de forma dramática al colisionar de lleno contra un poste de concreto perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

​El desenlace fue inmediato y devastador.

La mujer que viajaba en el asiento del copiloto de la unidad proyectada recibió la fuerza directa del impacto, proyectándose de forma violenta contra el parabrisas. A raíz de las severas contusiones y traumatismos sufridos en la cabeza y el tórax, la víctima perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos.

​Conductores que transitaban por la zona dieron aviso de inmediato a las líneas de emergencia 911. Minutos después, arribaron paramédicos a bordo de una ambulancia privada, quienes al valorar a la fémina confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

​La zona fue acordonada y abanderada por elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, con el fin de agilizar el tráfico vehicular y evitar otro percance. Asimismo, agentes de la Policía Municipal procedieron a la detención preventiva de los dos conductores involucrados, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades legales.

​Posteriormente, personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), mientras que las unidades siniestradas fueron remitidas al corralón mediante el servicio de grúas.

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