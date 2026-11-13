Catearon el bar Cantaritos en Cancún por presunta venta de drogas

Un operativo coordinado entre autoridades estatales y fuerzas federales se desplegó minutos antes de la medianoche de este jueves en el bar Cantaritos, ubicado en Plaza de Toros, entre las avenidas Bonampak y Sayil, en Cancún.

La movilización llamó la atención de quienes se encontraban en la zona, debido a la presencia de elementos de distintas corporaciones de seguridad que participaron en la diligencia al interior del establecimiento.

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De acuerdo con los primeros reportes, el cateo fue encabezado por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el respaldo de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

Las autoridades habrían llegado al inmueble como parte de una investigación relacionada con la presunta comercialización de sustancias ilícitas en el establecimiento, por lo que procedieron a realizar una inspección.

Durante varias horas se mantuvo la presencia de las corporaciones en el lugar, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado si durante el operativo hubo personas detenidas o si se localizaron y aseguraron sustancias relacionadas con la investigación.

Se espera que la Fiscalía General del Estado proporcione información oficial sobre los resultados del cateo, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos.