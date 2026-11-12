Fuerte accidente en avenida Galaxias del Sol moviliza a cuerpos de emergencia en Cancún

La noche de este jueves se registró un fuerte accidente de tránsito sobre la transitada avenida Galaxias del Sol, en su cruce con la avenida Chac Mool, donde dos vehículos particulares se vieron involucrados en un aparatoso percance que dejó a su paso múltiples daños materiales y generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y vialidad en la zona norte de la ciudad.

​De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, la presunta falta de precaución, el exceso de velocidad combinado con las condiciones del pavimento y la omisión de los señalamientos viales por parte de los conductores habrían sido los factores principales que propiciaron esta colisión.

El impacto inicial fue de tal magnitud que ambos automóviles terminaron con severas afectaciones estructurales en la parte frontal y lateral, obstruyendo parcialmente la circulación vehicular y obligando a los automovilistas moderar su velocidad al transitar por este sector habitacional.

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​A pesar de lo aparatoso del choque y de los severos estragos materiales en las unidades involucradas, por fortuna no se reportaron personas lesionadas de gravedad ni requirieron de traslado urgente a un hospital cercano. Paramédicos que acudieron al sitio brindaron valoraciones médicas preliminares a los tripulantes, descartando riesgos mayores para su integridad física.

​Minutos más tarde, al sitio arribaron elementos y peritos de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de abanderar la zona para prevenir nuevos incidentes viales, así como de realizar las diligencias correspondientes, el levantamiento de indicios y el peritaje técnico para el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, las unidades siniestradas fueron retiradas de la vía pública mediante el uso de grúas y trasladadas hacia el corralón oficial, donde permanecerán bajo resguardo mientras las autoridades competentes determinan con exactitud quién tuvo la responsabilidad legal y económica en el percance.