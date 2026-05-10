Camión de personal choca con camioneta y deja una lesionada en Playa del Carmen

Una mujer resultó lesionada luego de que un camión de transporte de personal se estrellara contra la camionera donde circulaba la señora, paramédicos de Protección Civil de Playa del Carmen auxiliaron de inmediato y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida 115 y la Avenida 28 de julio, a unos metros de la glorieta donde ocurrieron los hechos, según testigos, el camión de transporte de personal de Fives Beach Resorts, con el número económico 146, al parecer no tomó sus precauciones y se estrelló contra una camioneta.

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De acuerdo a los primeros reportes preliminares, presuntamente la camioneta de color blanco, con placas de circulación URE-186-L, hizo alto obligatorio al marcar el semáforo en rojo, pero el autobús presuntamente no se percató del semáforo y se estrelló contra la camioneta.

Del fuerte impacto la parte trasera de la camioneta se hundió, causando que una mujer se lesionara. Testigos de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades para su intervención.

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Minutos después paramédicos de Protección Civil de Playa del Carmen se presentaron en la escena y de inmediatamente atendieron a la mujer, luego de rescatarla de la camioneta la trasladaron a un hospital para que reciba atención médica.

Mientras que los agentes de Tránsito Municipal realizaron los peritajes de los hechos, al parecer el camión iba vacío, el operador del camión salió ileso, pero del susto no se salvó. El tremendo accidente provocó una parálisis a la circulacion vehicular por varios minutos, ya que dado al impacto brutal bloqueo la vía.