Motociclista no respeta el alto y termina lesionado en Tulum

Un motociclista resultó lesionado luego de presuntamente no respetar una señal de alto e impactarse contra una camioneta Ford Explorer color negro que circulaba con preferencia sobre la avenida Satélite, en el cruce con la calle Sagitario, frente al establecimiento “Tropi Tacos”, en la zona centro de Tulum.

El accidente generó movilización de cuerpos de emergencia, así como afectaciones momentáneas a la circulación debido a la presencia de vehículos detenidos y personas que se acercaron para auxiliar al lesionado.

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De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta Ford Explorer avanzaba sobre la avenida Satélite, donde tenía preferencia de paso, mientras que el motociclista transitaba sobre la calle Sagitario y presuntamente se voló el alto obligatorio, terminando por impactarse contra el costado izquierdo de la unidad.

Tras el fuerte choque, la motocicleta quedó tendida sobre la carpeta asfáltica, mientras el conductor terminó lesionado sobre el pavimento, parcialmente debajo de la parte frontal lateral de la camioneta, la cual terminó subida sobre parte de la banqueta frente a un local comercial.

Personas que se encontraban en restaurantes y negocios cercanos corrieron para auxiliar al motociclista mientras arribaban paramédicos, quienes le brindaron atención prehospitalaria antes de trasladarlo al hospital IMSS Bienestar debido a las lesiones que presentaba.

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Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. De manera preliminar, las autoridades señalaron que la camioneta circulaba en preferencia sobre la avenida Satélite al momento del accidente, mientras que el motociclista habría provocado el percance al no respetar la señal de alto sobre la calle Sagitario.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del lesionado. El accidente volvió a poner en evidencia los riesgos constantes en cruces de alta circulación dentro de la cabecera municipal, donde automovilistas y motociclistas frecuentemente incumplen los señalamientos viales.