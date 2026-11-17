La vida nocturna en los bares mantiene un constante ambiente de riesgo en la ciudad, debido a que estos lugares son frecuentados por integrantes de diferentes grupos delictivos y, en lo que va del año, al menos cinco ataques a balazos han dejado un saldo de seis muertos, entre clientes, empleados y víctimas colaterales. En ocasiones, sus pugnas se han resuelto a balazos en el interior de los establecimientos, además de registrarse agresiones directas contra clientes y disparos como advertencia para el pago de “derecho de piso”.

Las corporaciones policiacas tienen registrados al menos cinco ataques de este tipo, con un saldo de seis muertos y 15 personas lesionadas. Estas cifras representan un alto número de víctimas, con un promedio de cuatro personas alcanzadas por las balas en cada uno de estos hechos violentos, incluidas víctimas colaterales.

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Esta situación se atribuye a la operación de células delictivas que buscan imponer la venta de drogas en estos establecimientos, además de exigir cuotas por derecho de piso. Todo ello genera un ambiente de constante peligro para quienes acuden a estos lugares, distribuidos en las principales avenidas de la ciudad, como Bonampak, Tulum y Cancún, esta última conocida como Las Torres.

Precisamente, uno de los ataques a balazos que evidenció la gravedad de la violencia en estos negocios se registró la noche del 11 de marzo pasado, en una zona de concentración de bares sobre la avenida Cancún, en el tramo comprendido entre las avenidas México y Chac Mool.

Las investigaciones revelaron que se trató de un enfrentamiento a balazos en el interior del establecimiento denominado “Bar Carboneros”, donde surgió un altercado entre presuntos integrantes de un grupo delictivo. Dos de los involucrados perdieron la vida, uno dentro del local y otro en medio de la avenida Cancún, frente al establecimiento. Una tercera víctima falleció momentos después en el hospital general, mientras que una persona más resultó lesionada.

Muchos de estos hechos están relacionados con agresiones directas o cobros de “derecho de piso” / POR ESTO!

A raíz de estos hechos, el negocio fue asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y permaneció cerrado durante aproximadamente siete meses. Apenas hace unas semanas, los sellos de aseguramiento fueron retirados y el local comenzó a operar bajo otra denominación comercial.

Desde inicios de este año, la problemática ya se había hecho presente. El 13 de febrero pasado, por la tarde, sujetos armados ingresaron al bar botanero “Las Muñecas de Choky”, ubicado en la avenida Leona Vicario, en la Supermanzana 230, y dispararon en el interior, lo que desató el pánico entre los asistentes. El ataque dejó cuatro mujeres y un hombre lesionados.

En el caso más reciente, cerca de la medianoche del 16 de agosto pasado, un ataque a balazos en la coctelería denominada “El Paisa”, ubicada en la avenida Niños Héroes, en la Supermanzana 228, dejó un muerto y cinco personas lesionadas.

Algunos de los negocios vuelven a operar meses después / POR ESTO!

De acuerdo con las investigaciones, los disparos fueron dirigidos contra uno de los clientes, de oficio mecánico, quien estaba a punto de retirarse del establecimiento cuando perdió la vida. Las balas también alcanzaron de manera circunstancial a cinco personas, entre ellas un mesero, una mujer y su hija de siete años, quien sufrió un rozón de bala en uno de sus pies.

Otras dos agresiones contra bares se registraron en diferentes puntos de la ciudad. Una de ellas fue reportada la noche del 10 de abril pasado, en la Supermanzana 219, en el bar “Águila Real”, donde un hombre resultó lesionado y sus familiares lo trasladaron en un vehículo particular a la clínica de Ginecopediatría, en el cruce de las avenidas José López Portillo y Kabah.

Sin embargo, minutos después de su ingreso, los médicos reportaron su fallecimiento. La víctima laboraba como empleado de limpieza en ese negocio.

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Una semana antes, el establecimiento “Fushion Sport Bar”, ubicado en la avenida Kabah, en la Supermanzana 228, cerca de la avenida Niños Héroes, fue escenario de un ataque a balazos que dejó un saldo preliminar de cinco personas lesionadas durante los primeros minutos de la madrugada del 30 de marzo. Posteriormente, las autoridades recibieron el reporte del fallecimiento de una de las víctimas en el hospital general.

Los ataques registrados en estos establecimientos muestran que la violencia no se limita a quienes presuntamente participan en actividades delictivas, sino que también alcanza a clientes y trabajadores que se encuentran en el lugar. Meseros, empleados de limpieza, mujeres y hasta menores de edad han quedado expuestos a los disparos, mientras algunos negocios continúan operando en distintas zonas de la ciudad, pese a los antecedentes de agresiones armadas.