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Quintana Roo / Cancún

Comemos Todos en Cancún: Conoce las fechas y puntos de entrega de los apoyos alimentarios en noviembre

La entrega correspondiente al quinto bimestre de 2026 que se realizará hasta el 27 de noviembre en distintos centros de entrega de Benito Juárez, en horario de 9:00 a 17:00 horas.

Por Redacción Por Esto!

5 de nov de 2026

1 min

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Los beneficiarios deberán presentar identificación oficial vigente, folio impreso del programa y tarjeta Comemos Tod
Los beneficiarios deberán presentar identificación oficial vigente, folio impreso del programa y tarjeta Comemos Tod / Especial

La entrega de apoyos alimentarios del programa Comemos Tod@s, correspondiente al quinto bimestre de 2026, se encuentra en marcha en Quintana Roo y continuará hasta el próximo 27 de noviembre, de acuerdo con el calendario

Para el municipio de Benito Juárez, las entregas comenzarán el lunes 9 de noviembre, por lo que durante los días 6, 7 y 8 de noviembre todavía no se contempla la distribución en los centros de entrega de Cancún. El calendario establece que las jornadas se realizarán de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Beneficiarios deberán acudir con la documentación obligatoria para recibir el paquete

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Comemos Todos Cancún y Playa del Carmen: Confirman fechas para la entrega del apoyo alimentario

  • Lunes 9 y martes 10 de noviembre: COBUS, Supermanzana 103
  • Lunes 9 y martes 10 de noviembre: Comuna Juventud, antes de COBUS, Supermanzana 77
  • Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de noviembre: FARO, Supermanzana 259
  • Miércoles 11 y jueves 12 de noviembre: Instituto Municipal de la Mujer, colonia Avante
  • Viernes 13 de noviembre: Explanada Cívica Durango, Bonfil
  • Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: ICAT, Supermanzana 221
  • Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: COBUS, Supermanzana 236
  • Jueves 19 y viernes 20 de noviembre: COBUS, Supermanzana 220
  • Jueves 19 y viernes 20 de noviembre: COBUS, Supermanzana 101
  • Lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de noviembre: Instituto Municipal de la Mujer, Supermanzana 247
  • Lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de noviembre: COBUS, Supermanzana 99.
  • Jueves 26 de noviembre: COBUS, Supermanzana 217
  • Jueves 26 y viernes 27 de noviembre: Centro de Justicia para la Mujer, Supermanzana 94

Requisitos para recibir el apoyo alimentario:

Los beneficiarios deberán presentar la siguiente documentación:

  • Identificación oficial vigente: en original y con fotografía.
  • Hoja impresa del folio de Persona Beneficiaria: correspondiente al programa Comemos Tod@s 2026.
  • Tarjeta Comemos Tod@s: para quienes ya forman parte del programa. En el caso de nuevos beneficiarios, la tarjeta se entregará el mismo día que reciban el apoyo alimentario.

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