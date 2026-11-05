Comemos Todos en Cancún: Conoce las fechas y puntos de entrega de los apoyos alimentarios en noviembre

La entrega de apoyos alimentarios del programa Comemos Tod@s, correspondiente al quinto bimestre de 2026, se encuentra en marcha en Quintana Roo y continuará hasta el próximo 27 de noviembre, de acuerdo con el calendario
Para el municipio de Benito Juárez, las entregas comenzarán el lunes 9 de noviembre, por lo que durante los días 6, 7 y 8 de noviembre todavía no se contempla la distribución en los centros de entrega de Cancún. El calendario establece que las jornadas se realizarán de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.
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Comemos Todos Cancún y Playa del Carmen: Confirman fechas para la entrega del apoyo alimentario
- Lunes 9 y martes 10 de noviembre: COBUS, Supermanzana 103
- Lunes 9 y martes 10 de noviembre: Comuna Juventud, antes de COBUS, Supermanzana 77
- Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de noviembre: FARO, Supermanzana 259
- Miércoles 11 y jueves 12 de noviembre: Instituto Municipal de la Mujer, colonia Avante
- Viernes 13 de noviembre: Explanada Cívica Durango, Bonfil
- Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: ICAT, Supermanzana 221
- Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: COBUS, Supermanzana 236
- Jueves 19 y viernes 20 de noviembre: COBUS, Supermanzana 220
- Jueves 19 y viernes 20 de noviembre: COBUS, Supermanzana 101
- Lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de noviembre: Instituto Municipal de la Mujer, Supermanzana 247
- Lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de noviembre: COBUS, Supermanzana 99.
- Jueves 26 de noviembre: COBUS, Supermanzana 217
- Jueves 26 y viernes 27 de noviembre: Centro de Justicia para la Mujer, Supermanzana 94
Requisitos para recibir el apoyo alimentario:
Los beneficiarios deberán presentar la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente: en original y con fotografía.
- Hoja impresa del folio de Persona Beneficiaria: correspondiente al programa Comemos Tod@s 2026.
- Tarjeta Comemos Tod@s: para quienes ya forman parte del programa. En el caso de nuevos beneficiarios, la tarjeta se entregará el mismo día que reciban el apoyo alimentario.