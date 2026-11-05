Comerciantes piden frenar presunta explotación infantil en la Quinta Avenida de Playa del Carmen

La presencia de menores de edad que recorren la Quinta Avenida de Playa del Carmen para ofrecer souvenirs a los turistas ha generado preocupación entre comerciantes establecidos y ciudadanos, quienes consideran que esta actividad los expone a riesgos físicos y vulnera sus derechos. Ante esta situación, solicitaron a las autoridades municipales intervenir para evitar que los niños sean utilizados en el comercio ambulante.

Federico Martínez, comerciante de la zona turística, consideró que los menores no deberían trabajar en las calles ni estar expuestos a las condiciones climáticas y los riesgos que implica permanecer durante varias horas ofreciendo productos a los visitantes. Señaló que las autoridades han reiterado en sus discursos el compromiso de proteger a la niñez, pero consideró que esas promesas no se reflejan en acciones concretas.

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Explicó que la presencia de niños en el comercio ambulante es un problema que afecta su desarrollo integral, pues los expone a situaciones que pueden perjudicar su bienestar físico y psicológico. Aunque reconoció que detrás de esta actividad pueden existir problemas económicos y falta de oportunidades para las familias, sostuvo que el gobierno debe intervenir para atender las causas y evitar que los menores permanezcan en las calles.

Por su parte, Andrés López señaló que existe una diferencia entre los anuncios de las autoridades y las acciones que finalmente se realizan. Consideró que el gobierno municipal ha dejado de lado problemas sociales que requieren atención, mientras se enfoca en otros asuntos políticos.

El comerciante, quien dijo ser padre de familia, manifestó que no expondría a sus hijos a trabajar en la vía pública, aunque reconoció que podrían colaborar en algunas actividades dentro del hogar y bajo la supervisión de sus padres. Sin embargo, consideró inadecuado que permanezcan en la Quinta Avenida durante varias horas, bajo los rayos del sol, para vender artesanías y otros productos.

En tanto, la ciudadana Flor Alcudia señaló que es frecuente encontrar en esta zona turística a niños que, en algunos casos, no superan los 10 años de edad y recorren los establecimientos y espacios públicos ofreciendo souvenirs, acompañados por sus madres.

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Consideró que los menores deberían permanecer en espacios seguros, asistir a la escuela y contar con condiciones adecuadas para su aprendizaje, en lugar de participar en actividades comerciales en la vía pública. Agregó que las autoridades deben buscar mecanismos de apoyo para las familias que enfrentan dificultades económicas, sin que ello implique exponer a sus hijos.

Cabe recordar que recientemente las autoridades municipales de Playa del Carmen anunciaron la implementación de un operativo en la zona turística para vigilar y evitar que menores de edad sean expuestos a la venta de productos artesanales. Sin embargo, comerciantes y ciudadanos consideran necesario que estas acciones se traduzcan en resultados para garantizar la protección de la niñez.