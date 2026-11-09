Intentan linchar a sujeto por maltrato animal contra un gato en Playa del Carmen

Momentos de alta tensión y alarma se vivieron la tarde de este lunes en la manzana 9, lote 3, de la calle Torcasa Migratoria, entre las avenidas Sur y Loros, en el fraccionamiento Villas del Sol, luego de que una turba enardecida de aproximadamente 30 vecinos intentara linchar a un hombre acusado de haber perpetrado un brutal acto de crueldad contra un animal indefenso.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar de los hechos, la indignación ciudadana estalló cuando los colonos presenciaron cómo el individuo atrapó a un gatito de la zona y, de manera cruel y despiadada, le quitó la vida quemándolo vivo a la vista de varias personas, entre ellas familias y menores que transitaban por la vía pública.

Ante la atroz escena, el descontento de la comunidad no se hizo esperar. En cuestión de minutos, decenas de residentes se concentraron a las afueras del inmueble para encarar al agresor y exigir justicia por mano propia. La tensión aumentó considerablemente al darse a conocer que el mismo sujeto ya contaba con antecedentes de comportamiento violento en la zona.

Vecinos de enfrente señalaron que en reiteradas ocasiones habían sido amenazados de muerte por este hombre, quien presuntamente amedrentaba a los habitantes con lesionarlos, torturarlos y quitarles la vida ante cualquier reclamo. ​

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La conflagración popular provocó una inmediata e intensa movilización de los cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad tras múltiples llamadas al número de emergencias 911. Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal Preventiva y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, quienes desplegaron un operativo para controlar a la multitud y evitar que la situación derivara en un linchamiento consumado.

Los agentes del orden lograron resguardar al presunto agresor, sacándolo del predio en medio de los gritos de reclamo e indignación de la turba. Posteriormente, procedieron a su formal detención y aseguramiento para trasladarlo de inmediato a las instalaciones de la FGE con sede en esta ciudad.

El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público, donde se dará apertura a la carpeta de investigación correspondiente por el delito de maltrato animal y lo que resulte respecto a las amenazas proferidas a los colonos, a fin de que sea un juez de control quien determine su situación jurídica en las próximas horas. La zona retornó a la calma tras el retiro de las patrullas policiales.