Menor de 17 años desaparece en Tulum y activan Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo activó la Alerta Amber número 38/FDC/2026 para localizar a la adolescente Jhosary Esther Pool García, de 17 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 10 de mayo en el municipio de Tulum y desde entonces se desconoce su paradero.

De acuerdo con la ficha emitida por la Fiscalía, la menor es de nacionalidad mexicana, de tez morena y complexión mediana. Como características físicas se informó que tiene cabello negro, lacio y largo, ojos cafés oscuros, una estatura aproximada de 1.50 metros y un peso cercano a los 55 kilogramos. La autoridad indicó que no cuenta con señas particulares visibles.

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Según la información difundida por la instancia ministerial, al momento de su desaparición vestía una blusa color azul con mangas de tres cuartos, pantalón de tela negro y sandalias del mismo color. La denuncia por su desaparición fue presentada el mismo 10 de mayo, fecha en la que ocurrieron los hechos reportados por sus familiares.

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita ubicar a la adolescente, al señalar que se presume desaparecida. La ficha fue difundida a través de los canales oficiales de la institución como parte del protocolo de búsqueda inmediata contemplado en la Alerta Amber Quintana Roo.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece que una persona no localizada es aquella cuya ubicación es desconocida y cuya ausencia no necesariamente está relacionada con la comisión de un delito; sin embargo, en casos de menores de edad las autoridades activan mecanismos de búsqueda inmediata debido al riesgo que representa el tiempo transcurrido.

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En los últimos meses, colectivos ciudadanos y familiares de personas desaparecidas han insistido en la importancia de difundir rápidamente las fichas de búsqueda en redes sociales y medios de comunicación, con el objetivo de aumentar las posibilidades de localización.

La Fiscalía General del Estado puso a disposición el número telefónico 998 881 7150 extensión 2130 para recibir información relacionada con el caso. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre nuevas líneas de investigación ni sobre posibles indicios relacionados con la desaparición de la adolescente.