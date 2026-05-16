Fortalecen la restauración ambiental en Yucatán con el aumento a la producción de especies forestales nativas

Con el objetivo de fortalecer la restauración ambiental y aumentar la producción de especies forestales nativas, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) modificó las reglas de operación del programa Reverdece Yucatán: Producción y Reforestación con Plantas Nativas, mediante el Acuerdo SDS 02/2026.

La dependencia estatal informó que los cambios buscan alinear el programa con las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y reforzar las estrategias de conservación ante el deterioro de la cobertura vegetal provocado por la deforestación, el cambio de uso de suelo y otras actividades humanas que afectan los ecosistemas de la entidad.

El programa tiene como finalidad impulsar la restauración y conservación ambiental mediante la producción y reforestación con especies nativas, consideradas fundamentales para preservar el equilibrio ecológico y disminuir la vulnerabilidad del estado frente a fenómenos naturales como sequías y huracanes.

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Entre los apoyos contemplados destacan asesoría técnica, insumos para la producción de plantas, equipamiento para viveros y apoyos económicos dirigidos a grupos de trabajo y productores interesados en participar en proyectos de reforestación.

La cobertura del programa incluye municipios de distintas regiones del estado, entre ellos Mocochá y Motul, en la zona noroeste; Dzilam de Bravo y Yobaín, en el litoral centro; Tixcacalcupul, en el oriente, y Ticul, en el sur de Yucatán.

De acuerdo con las nuevas reglas de operación, las personas interesadas deberán acreditar la propiedad o posesión de un predio dentro de alguno de los municipios participantes y contar con áreas de producción de entre un cuarto y una hectárea, además de espacios accesibles y aptos para la instalación y funcionamiento de viveros.

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La SDS detalló que el apoyo máximo para producción de planta nativa será de hasta 100 mil ejemplares por beneficiario, con un valor unitario de hasta 6.50 pesos.

Asimismo, el equipamiento para viveros podrá alcanzar hasta 35 mil pesos por unidad de producción, aunque este recurso únicamente será entregado después de una visita de verificación física para evaluar las condiciones del equipo existente.

El catálogo del programa contempla alrededor de 80 especies de plantas nativas de relevancia ecológica y cultural para Yucatán, entre ellas caoba, cedro rojo, chicozapote, ramón, huano, guayacán y diversas especies de mangle.

Se dio a conocer que con estas acciones, las autoridades estatales buscan fortalecer la recuperación de áreas degradadas y ampliar la conservación de ecosistemas estratégicos en distintas regiones del territorio yucateco.