Dictan prisión preventiva a agresor de un adulto mayor en Chetumal

Un Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Rusbell Rogelio “N”, señalado como el presunto responsable de una violenta agresión física hacia un adulto mayor en el corazón de la colonia Infonavit Proterritorio. Tras valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), la autoridad judicial determinó que el imputado deberá enfrentar su proceso tras las rejas, bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El caso tuvo su origen la jornada del pasado 27 de abril de 2026. En aquella fecha, un reporte de emergencia alertó a los elementos de la Policía Municipal sobre una fuerte disputa familiar en una vivienda ubicada sobre la calle Manuel Crescencio Rejón. Al arribar al domicilio, los oficiales se encontraron con un escenario en el que un hombre de 59 años presentaba múltiples hematomas y heridas visibles en diversas partes del cuerpo, presuntamente infligidas por el hoy detenido.

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De acuerdo con las indagatorias preliminares de la Fiscalía, la relación de parentesco entre el agresor y la víctima agravó la situación, permitiendo que el Ministerio Público configurara los delitos de lesiones y violencia familiar. Durante la audiencia, se expuso que las agresiones no fueron un hecho aislado, sino parte de una dinámica de maltrato que culminó con la intervención de la fuerza pública y la posterior liberación de una orden de aprehensión contra Rusbell Rogelio “N”.

La defensa y la representación social sostuvieron un debate jurídico sobre los hechos; sin embargo, las pruebas periciales y el testimonio de la víctima de identidad reservada fueron determinantes para que el juez ratificara la legalidad de la detención y la vinculación formal al proceso.

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Con esta resolución, se busca garantizar la integridad física y emocional del afectado, quien por su edad se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad frente a su agresor.

Rusbell Rogelio “N” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal mientras se agota el tiempo otorgado para la investigación complementaria.