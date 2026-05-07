Embiste camioneta a motociclista en Playa del Carmen; lesionado fue trasladado de emergencia a hospital

Un motociclista resultó con lesiones al ser embestido por una camioneta que salía en reversa de un taller mecánico en Playa del Carmen, paramédicos luego de brindar los primeros auxilios lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Colosio, entre las calles 20 y 25 de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, cuando el conductor de una camioneta al salir de un taller mecánico de reversa presuntamente aceleró el pedal al fondo e impactó a un motociclista.

La camioneta de color blanca o gris, con placas de circulación TA-8939-L, quedó cruzado sobre el camellón, esto provocó miedo entre los vecinos y transeúntes luego de escuchar el impacto.

Testigos de los hechos de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades para intervenir, en tanto, la gente se arremolinó en la escena para ver y ayudar al motociclista atropellado.

Noticia Destacada Cae la participación del turismo extranjero y se complica la economía en la Riviera Maya

Minutos después arribaron los paramédicos y tras auxiliarlo, lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica adecuada, ya que el motociclista quedó tirado sobre el asfalto sin poder moverse.

Según los primeros reportes, el conductor de la unidad presuntamente no se percató de la presencia del motociclista que circulaba sobre la avenida de alta circulación y terminó atropellándolo, al parecer el conductor de la camioneta habría acelerado por error en lugar de frenar.

En tanto que, el conductor de la camioneta fue detenido por los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, para las investigaciones de acuerdo con los peritajes de Tránsito Municipal.

El responsable debería asumir la reparación de los daños y el pago de los gastos médicos del motociclista, que seguía internado en el hospital tras el accidente.