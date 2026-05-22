Motociclista termina hospitalizado tras ser arrollado en Samulá, Campeche; presunto responsable huyó

Un motociclista dedicado a la venta de tortillas terminó gravemente lesionado tras ser impactado por la espalda por un vehículo compacto, cuando circulaba con preferencia en las inmediaciones del poblado de Samulá.

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El accidente ocurrió cuando el conductor de la unidad ligera transitaba sobre la avenida José López Portillo. Sin embargo, metros antes de llegar al cruce con la calle Lezmar, el automovilista, quien no guardó su distancia reglamentaria, chocó de lleno contra la parte trasera de la motocicleta. El fuerte impacto provocó que el repartidor perdiera el control y derrapara varios metros hasta quedar tendido sobre el pavimento con heridas de consideración.

Vecinos y automovilistas que presenciaron el percance corrieron de inmediato para auxiliarlo y solicitar el apoyo de los servicios de emergencia, mientras que el presunto responsable escapó del lugar para evadir a la justicia.

Paramédicos del Sector Salud arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios al lesionado y, debido a la gravedad de sus heridas, lo trasladaron al Hospital de Especialidades para una valoración médica urgente. Por su parte, elementos de la Policía Estatal abanderaron el área para evitar otro percance y recabaron los datos correspondientes, turnando el caso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar con el conductor prófugo.

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JGH