Chetumal amanece con cateos y despliegue de fuerzas federales

Una madrugada de intensa actividad y marcada expectativa se vivió en la capital del estado debido a un fuerte e inesperado despliegue de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno. Durante las primeras horas de este sábado, las distintas autoridades encargadas de la seguridad pública activaron, de manera casi simultánea, dos operativos en diferentes puntos de la ciudad, lo que generó una fuerte movilización de patrullas, elementos fuertemente armados y vehículos oficiales.

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El primero de los cateos ejecutados por las fuerzas del orden se concentró de manera estratégica sobre la avenida Nicolás Bravo, justo en su cruce con la avenida Maxuxac. En este punto neurálgico de la capital, los elementos policiales y de investigación arribaron de forma sorpresiva para asegurar por completo el perímetro. Vecinos de la zona reportaron el cierre parcial de las vialidades y la presencia de decenas de uniformados que custodiaron los accesos, restringiendo el paso vehicular mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes al interior de un inmueble.

Por otra parte, y de forma casi paralela, una segunda movilización se registró en las inmediaciones de un conocido establecimiento nocturno. Las unidades oficiales se posicionaron sobre la calle Isla Cancún, casi esquina con la avenida Andrés Quintana Roo, ubicándose prácticamente en frente de las instalaciones pertenecientes al Hospital General de Chetumal. En este sitio, el operativo incluyó la revisión del comercio y el resguardo de las zonas aledañas, lo que generó asombro y desconcierto entre el personal médico y familiares de pacientes que permanecían a las afueras del nosocomio civil.

Ambos despliegues tomaron por sorpresa a los ciudadanos chetumaleños debido al constante paso de convoyes oficiales con las torretas encendidas. Hasta el momento, las dependencias de procuración de justicia se han mantenido en total hermetismo y no han dado a conocer los resultados de las diligencias. Se desconoce formalmente si estas acciones ministeriales arrojaron como saldo la detención de personas o el decomiso de sustancias ilícitas, por lo que se espera que en las próximas horas las instancias correspondientes emitan un comunicado oficial.

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