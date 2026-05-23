Automovilista atropella a motociclista en Escárcega y huye antes de que llegue la Policía

Con una posible fractura en la pierna izquierda resultó un motociclista la tarde de este sábado tras ser arrollado sobre la avenida Justo Sierra Méndez, en el cruce con la calle 25 de la colonia Salsipuedes. La presunta responsable, quien conducía un automóvil particular, se dio a la fuga antes del arribo de los cuerpos de seguridad.

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Los hechos se suscitaron alrededor de las 12:30 horas, cuando el lesionado transitaba a bordo de una motocicleta Italika color negro (placa 81GND3 del estado) con dirección al viaducto. Al llegar al cruce mencionado, un vehículo Hyundai Accent color azul (placas DJR-331-B de Campeche) conducido por una mujer le salió al paso de forma intempestiva.

La automovilista no respetó el paso de preferencia e impactó de lleno la unidad ligera, provocando que el conductor cayera de forma estrepitosa sobre el pavimento. Tras el choque, la mujer detuvo su marcha y permaneció unos instantes en el sitio; sin embargo, antes de que arribaran los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), decidió abordar su vehículo y escapar para evadir responsabilidades.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar de los hechos para auxiliar al herido. Tras estabilizarlo y colocarle un vendaje debido a la severa lesión en su extremidad, lo trasladaron de urgencia al Hospital IMSS-Bienestar Dr. Janell Romero Aguilar para su atención médica especializada. Trascendió de manera extraoficial que los familiares del afectado acudirán a la Vicefiscalía Regional del Estado para interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, aportando los datos de las placas de la presunta responsable.

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JGH