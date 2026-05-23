¡Fuego en la azucarera! Se incendia tráiler cargado de azúcar en el Ingenio La Joya de Champotón

Una sorpresiva emergencia sacudió las actividades en el Ingenio Azucarero La Joya, luego de que la cabina de un tráiler ardió en llamas por causas que hasta el momento se desconocen. El siniestro se registró alrededor de las 11:30 horas de este sábado 23 de mayo, generando densas columnas de humo que alertaron a todo el personal de la planta.

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El percance provocó una intensa movilización interna por parte de las brigadas contra incendios de la propia factoría. Los trabajadores actuaron a contrarreloj para sofocar y controlar el fuego antes de que las llamas se extendieran a otras áreas críticas o provocaran una explosión mayor en los patios de la azucarera.

A través de las redes sociales, el usuario Jaime Mena difundió las primeras evidencias en vídeo que muestran la magnitud del fuego devorando la unidad pesada. De manera extraoficial trascendió el dato de que el camión acababa de ser cargado con toneladas de azúcar, por lo que se disponía a iniciar su ruta de distribución. Hasta el cierre de esta edición, ni los directivos de la empresa ni los cuerpos de protección civil han emitido un balance oficial sobre las pérdidas materiales.

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JGH