Taxista distraído destroza su unidad contra una camioneta en Guadalupe, Campeche

Daños materiales superiores a los 50 mil pesos fue el saldo de un aparatoso accidente automovilístico registrado en los límites de la zona Centro y el barrio de Guadalupe. El percance fue provocado por el chofer de un taxi que transitaba a exceso de velocidad y sin la debida precaución, lo que le impidió frenar a tiempo cuando una camioneta maniobraba para estacionarse.

Noticia Destacada Ola de robos sacude a Sabancuy; pobladores advierten linchamientos ante la inacción policial

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta particular circulaba con total preferencia sobre la calle 49. Al encontrarse entre los cruces de la calle 10 y la avenida Miguel Alemán, el automovilista redujo su marcha e intentó aparcarse; sin embargo, esta acción no fue percibida por el operador de un vehículo de alquiler de la cooperativa "Calakmul", quien viajaba justo detrás a exceso de velocidad.

Debido a la distracción del ruletero, el carro de alquiler se estrelló de lleno contra la parte posterior de la camioneta. Por la fuerza del impacto, el taxi resultó con daños de consideración en el frente y quedó varado a mitad de la arteria, obstruyendo el flujo vehicular de la zona.

Elementos de la Policía Estatal que patrullaban el sector se percataron de la situación y procedieron de inmediato al abanderamiento del lugar para evitar otro siniestro. Los agentes ordenaron el retiro de los vehículos mediante una grúa para liberar la circulación. Cabe señalar que, pese a la magnitud de los destrozos materiales, no se reportaron personas lesionadas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH