Ola de robos sacude a Sabancuy; pobladores advierten linchamientos ante la inacción policial

La delincuencia en esta junta municipal ha ido en aumento en los últimos años, al grado de que los pobladores aseguran que ya no duermen tranquilos ante el temor de convertirse en las próximas víctimas de los delincuentes. Ante esta situación, las familias locales exigen un incremento urgente en la vigilancia policial para frenar los constantes robos a casa habitación y recuperar la poca tranquilidad que le queda al pueblo.

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Manuel Campos Cocom, de oficio soldador y habitante de la colonia Centro, denunció que durante la madrugada de este sábado un grupo de criminales ingresó a robar a la vivienda de su sobrina, la cual colinda con su taller de trabajo. El afectado relató que al llegar por la mañana a iniciar sus labores descubrió que las puertas principales estaban abiertas de par en par. Al revisar el interior constató que los delincuentes habían revuelto todas las pertenencias de la familia.

El declarante señaló que los ladrones buscaban exclusivamente dinero en efectivo, ya que no se llevaron objetos de valor; sin embargo, causaron destrozos severos en la infraestructura. "Rompieron puertas y ventanas para entrar; va a ser un gasto fuerte repararlas porque destrozaron por completo las cerraduras", lamentó. Campos Cocom detalló que su sobrina sale a trabajar entre semana y él se encarga de vigilar el predio, pero la audacia de los delincuentes, quienes vigilan qué casas se quedan solas en las madrugadas, mantiene en vilo a los vecinos.

La crisis de inseguridad ha escalado a tal nivel que muchos habitantes prefieren no salir de vacaciones en los periodos de descanso para evitar dejar sus hogares desprotegidos. Con evidente indignación, el soldador advirtió que la ineficacia de la policía está llevando a la comunidad al límite: "Da mucho coraje porque se llevan lo que uno compra con esfuerzo. Por esa razón en los últimos años han matado a varios delincuentes aquí; la gente ya se cansó de que roben a diario y que las autoridades no hagan nada". Finalmente, sentenció que interponer denuncias ante el Ministerio Público es una pérdida de tiempo, pues nunca se detiene a los responsables ni se recupera lo robado, por lo que la única solución real es la prevención y el patrullaje constante.

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JGH