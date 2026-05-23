Tragedia ecológica en Xcalak: sargazo asfixia a la comunidad y reportan mortandad masiva de especies marinas

La comunidad costera de Xcalak enfrenta una severa contingencia ambiental por el arribo masivo de sargazo, fenómeno que ha provocado la muerte de especies marinas, afectaciones económicas y profunda preocupación entre habitantes y prestadores de servicios turísticos. Ante esta situación, los pobladores solicitaron la intervención urgente de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para frenar el avance de la macroalga y mitigar los daños ocasionados en la zona sur del estado.

Noticia Destacada Accidente por alcance en Villas del Sol de Playa del Carmen deja un lesionado y daños materiales

El impacto más visible se registra a lo largo de la costa, donde en las últimas horas comenzaron a aparecer cientos de peces muertos entre la biomasa acumulada. En la franja litoral también pueden observarse ejemplares de escama, crustáceos y otras especies marinas flotando sin vida, atrapados en la densa capa vegetal que impide la oxigenación del agua. Expertos y ambientalistas de la región explicaron que la descomposición del sargazo genera un proceso de anoxia, el cual consume el oxígeno disuelto en el mar y libera gases tóxicos, como el ácido sulfhídrico. Esta condición altera el equilibrio de los ecosistemas y convierte áreas de refugio en zonas de alta mortalidad para la fauna marina.

Habitantes reportan afectaciones al turismo, pesca y navegación en la zona costera.

Para los pescadores y prestadores de servicios turísticos de Xcalak la situación se ha vuelto crítica, debido a que el fétido olor generado por la acumulación del alga ha comenzado a alejar a los visitantes. Además, algunas embarcaciones permanecen varadas porque la concentración de sargazo en la orilla dificulta las maniobras de navegación y las labores de pesca.

Habitantes señalaron que, pese a los esfuerzos de las brigadas comunitarias para retirar manualmente la macroalga con bieldos y carretillas, la velocidad con la que continúa llegando supera por completo la capacidad operativa de la población. Los vecinos advirtieron que el incremento del sargazo mantiene en riesgo al Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera coralina más grande del mundo.

Noticia Destacada Descubren nueva especie acuática en la Laguna de Bacalar

De acuerdo con especialistas, la lixiviación de la macroalga modifica los nutrientes en el agua y favorece la proliferación de microalgas que bloquean la luz solar necesaria para la supervivencia de los corales. Ante este panorama, la comunidad exige el envío inmediato de maquinaria pesada, embarcaciones sargaceras y personal de apoyo para atender la emergencia.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH