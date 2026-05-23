Vecinos de Los Manguitos exigen pavimentación y alumbrado en Champotón

Moradores de la calle 12, entre las calles 15B y 17 de la colonia Los Manguitos, solicitaron la urgente intervención de las autoridades municipales para el mejoramiento de los servicios públicos esenciales en materia de pavimentación, seguridad y alumbrado público.

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Tras una serie de quejas divulgadas a través de las redes sociales, se realizó un recorrido por este sector de la cabecera municipal para platicar con los ciudadanos y conocer de cerca sus demandas. Durante la visita, la vecina Ernestina Cahuich expuso una situación sumamente preocupante: un lote baldío abandonado que representa una auténtica "bomba de tiempo", ya que se encuentra repleto de maleza seca y colinda directamente con una gasolinera situada sobre la avenida Luis Donaldo Colosio. "Hace falta alumbrado y limpieza inmediata en este terreno baldío antes de que ocurra una desgracia", urgió la afectada.

Por su parte, la señora Gregoria Santos Maldonado externó su molestia ante el abandono vial que sufre la zona, asegurando que desde que vive en esa arteria jamás le han aplicado chapopote o pavimento. Las consecuencias de las calles destrozadas y a oscuras ya comenzaron a cobrar víctimas: "Anoche un señor de la tercera edad se cayó de su bicicleta por la falta de luz y los baches; quedó con todo el rostro empolvado y golpeado", concluyó con indignación, exigiendo que el Ayuntamiento atienda el reporte a la brevedad.

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JGH