Continúan fallas eléctricas en José María Morelos tras una semana de afectaciones

Luego de una semana de fallas constantes del servicio eléctrico en las comunidades del municipio, la tarde de este viernes falló también el servicio en la cabecera.

Poco después de las 3 de la tarde se esté viernes se interrumpió la luz eléctrica en esta ciudad.

Esa situación obligó a burócratas a retirarse antes de la hora de sus oficinas ( 4 de la tsrde) porque el calor no permitía que estuvieran encerradas sin aire acondicionado ni ventiladores en sus oficinas.

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En los negocios de la zona se tuvieron que habilitar los plantas eléctricas para mantener los equipos de cómputo activos y también las cajas registradoras, además de tener equipos de refrigeración activos.

En las comunidades como Sabán, Dziuché, Naranjal, La Esperanza, Pozo Pirata, Bulukax, Sacalaca y Huay más el servicio eléctrico empezó a fallar desde el jueves 14 de los corrientes y continuó esta semana

Los poblados se quedaron sin servicio de agua potable desde el domingo, por lo mismo, el ayuntamiento tuvo que llevarles agua con pipas.