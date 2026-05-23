Sedena reconstruirá muelle en Bacalar con aval ambiental de Semarnat

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", proyecta la reconstrucción total del muelle "Casa Bacalar" en la Zona Federal Marítimo Terrestre de la Laguna de los Siete Colores. Las obras forman parte del complejo de la Casa de Descanso y Retiro para el personal militar que se desarrolla en este destino turístico.

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La propia institución federal dio a conocer el proyecto mediante la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente. De acuerdo con la documentación oficial, la propuesta contempla la sustitución total de los elementos deteriorados del muelle mediante el uso de madera de chicozapote ($Manilkara$ $zapota$) y fijaciones elaboradas con acero inoxidable de alta resistencia tipo T-316 para reforzar la estructura marina.

Diseño ecológico para proteger la laguna

Dentro de los trabajos previstos se incluye la remodelación de la plataforma terminal y las palapas localizadas al final de la pasarela principal. El proyecto técnico detalla la construcción de una plataforma transversal destinada a áreas de estancia, así como la reconstrucción de dos palapas laterales (de 9.50 por 10 metros) y una palapa central de transición.

El proyecto forma parte de una casa de descanso y retiro para personal militar. / Especial

Un componente clave en la obra es la instalación de una superficie de rodamiento tipo deck elaborada con tablones de madera separados entre sí por aproximadamente cuatro centímetros. De acuerdo con la Sedena, esta separación forma parte de un criterio de diseño sustentable que busca permitir el paso de luz solar hacia la columna de agua, evitando zonas de sombra total que puedan afectar procesos naturales como la fotosíntesis bentónica en el ecosistema lagunar, además de facilitar el drenaje pluvial.

Ante esto, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) emitió una autorización condicionada para la ejecución del proyecto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estableció que el aval queda estrictamente sujeto al cumplimiento de medidas de mitigación y términos específicos señalados en la resolución administrativa para proteger el entorno natural de Bacalar.

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JGH