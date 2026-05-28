Conductor alcoholizado pierde el control y destroza su auto contra un árbol en Playa del Carmen

Conductor que presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol terminó protagonizando un aparatoso accidente, luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un arbolito ubicado en el camellón central de la avenida Halcones con Cigüeñas, en el fraccionamiento Villas del Sol.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando vecinos de la zona reportaron al número de emergencias un fuerte estruendo provocado por el impacto de un automóvil que circulaba a exceso de velocidad sobre la citada vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo Hatchback color blanco transitaba de oriente a poniente sobre la avenida Halcones cuando, debido al aparente estado inconveniente en el que se encontraba, perdió el control del volante y terminó subiéndose al camellón central para finalmente impactarse contra un pequeño árbol.

Tras el fuerte choque, la unidad quedó completamente destrozada de la parte frontal, registrando severos daños en el cofre, fascia, faros y sistema de suspensión. A pesar de lo aparatoso del accidente y de las condiciones en las que terminó el vehículo, el conductor logró salir prácticamente ileso, situación que llamó la atención de los curiosos y vecinos que se acercaron al lugar.

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Testigos señalaron que el automóvil circulaba a gran velocidad momentos antes del percance, por lo que no descartan que el exceso de velocidad también haya influido en el accidente.

Al sitio arribaron elementos de Tránsito Municipal, quienes procedieron a acordonar el área para evitar otro incidente y realizar las diligencias correspondientes. Los agentes aseguraron al conductor para trasladarlo a una valoración médica y certificación, con el objetivo de determinar su estado físico y confirmar si efectivamente conducía bajo los efectos del alcohol.

Posteriormente, una grúa en turno realizó las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada, la cual fue trasladada al corralón municipal donde permanecerá mientras se lleva a cabo el deslinde de responsabilidades y el pago de los daños ocasionados a la infraestructura urbana.