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Tragedia en autopista Cancún-Mérida: Motociclistas pierden la vida en brutal choque

El accidente ocurrió la noche de ayer miércoles cuando una de las víctimas invadió el carril, provocando el impacto de frente con el otro motociclista que acabó con sus vidas.

Por Gabriel Alcocer

7 de may de 2026

1 min

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Peritos de la FGE realizaron el levantamiento de los cuerpos y el traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense
Peritos de la FGE realizaron el levantamiento de los cuerpos y el traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense / Especial

Dos motociclistas perdieron la vida por un brutal choque de frente que se registró en la carretera conocida como Gas Auto, lo que provocó el cierre de esta vialidad que conecta la avenida José López Portillo con el libramiento de la autopista Cancún-Mérida.

Los peritos de Tránsito señalaron que uno de los conductores que circulaba en una motocicleta, marca Italika, realizó una maniobra de rebase y al invadir el carril contrario colisionó de frente contra la otra unidad, marca Veloci.

En los accidentes registrados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se tiene el registro de 410 personas lesionadas y al menos un muerto.

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Debido al tremendo impacto, uno de los motociclistas cayó en un área de maleza y el otro quedó en la orilla de la carretera, en un accidente que ocurrió la noche del miércoles a una distancia de 2 kilómetros de la autopista.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y determinaron que los dos conductores ya habían fallecido por las severas lesiones. Los ahora occisos no fueron identificados en el lugar del accidente.

Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito cerraron este tramo de la carretera Gas Auto, conocida como la Brecha, para las diligencias del levantamiento de los cuerpos y el retiro de las motocicletas. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), para los trámites correspondientes.

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