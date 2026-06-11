Catean un domicilio en la SM 233 de Cancún por presunto delito de narcomenudeo

Elementos de la Fiscalía General del Estado con autoridades federales realizaron un operativo de cateo en un domicilio de la supermanzana 233, por el presunto delito de narcomenudeo.

La diligencia se desarrolló durante esta tarde, sobre la avenida Gastón Alegre López (Rancho Viejo), entre las avenidas Niños Héroes y 20 de Noviembre, cuando policías de investigación cumplimentaron el mandamiento judicial.

Por su parte, personal del Ejército, Guardia Nacional y Marina, brindaron seguridad perimetral. De igual forma, en el sitio se observó la presencia de peritos forenses, quienes marcaron indicios y aseguraron diversas dosis de estupefacientes.

Tras concluir el operativo, la casa habilitada como cuartería, fue asegurada con los respectivos sellos, en tanto la Fiscalía se encargará de continuar las averiguaciones.